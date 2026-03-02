唱歌送大麥克！麥當勞「無敵大麥克」回歸 中華棒球隊「得1分折5元」

麥當勞「無敵大麥克」及「香鷄大麥克」自3月4日至3月31日即將限期回歸。同時，睽違27年，「動力火車」將再度為麥當勞獻唱，用音樂串連世代記憶。因應棒球熱潮，麥當勞更限時推出以大麥克家族打造的「戰勝套餐」，還有麥當勞APP推出「台灣尚勇！APP應援優惠」，一起為台灣加油。

作為麥當勞的經典明星產品，「大麥克」已經是跨越世代的美食記憶。「無敵大麥克」及「香鷄大麥克」也將於3月4日起至3月31日（或售完為止）限期回歸。其中「無敵大麥克」以4層100%純牛肉為主角，搭配洋蔥丁，加上生菜、吉事片、酸黃瓜及招牌大麥克醬，堆疊出豐富的口感，單點118元、經典套餐183元。同步登場的「香鷄大麥克」則延續大麥克家族豐富疊層與份量飽足的特色，以雙層酥炸鷄排搭配，單點98元、經典套餐163元。另外還有「大麥克分享盒」，內含2份「大麥克家族」漢堡（大麥克或香鷄大麥克，任選兩款），再搭配20塊麥克鷄塊、1包大薯，每份360元起。

1999年，動力火車為「麥香堡」（現名稱為大麥克）創造專屬口訣，「雙層純牛肉、獨特醬料加生菜、吉士洋蔥酸黃瓜、芝麻麵包蓋上去」，成為消費者心中的獨家記憶。今年，動力火車重返麥當勞，與歌手派偉俊共同演唱全新歌曲「大麥克點起來MAC it BEAT」歌曲，將經典大麥克口訣重新編曲並融合全新音樂元素，讓大麥克成為新世代的文化象徵。

延續過去的麥克瘋擂台賽。麥當勞再度復刻麥克瘋擂台賽活動，自3月14日與3月15日兩日的21:00至22:00，於全台3間限定餐廳推出限時一小時的「大麥克 MAC it BEAT 快閃活動」，每組人數上限10人，凡現場演唱「大麥克點起來」，每位參加者皆可獲得「大麥克兌換券」1張，每一組還可獲得「大麥克手燈」1組（兩入）。此外，自3月16日起至3月22日止，將同步推出線上快閃活動，參與者有機會抽中「大麥克麥克風」（1名）或「大麥克手燈」（50 名）。

響應棒球賽事熱潮，麥當勞自3月4日至3月31日推出「戰勝套餐」。套餐主餐可選擇大麥克家族（大麥克、無敵大麥克或香鷄大麥克，三款漢堡任選一款），以經典「三層麵包」呼應棒球場上「三層三層戰勝他」的氣勢，配餐搭配麥脆鷄腿（1塊）及大薯，象徵「一棒入魂，全壘打」的寓意，再加上經典飲品焦糖奶茶（冰），每套249元起。此外，麥當勞APP將隨台灣棒球選手於小組賽期間加碼推出「台灣尚勇！APP應援優惠」，自3月5日至3月8日，依據當日得分與全壘打次數，賽後隔日發放限時優惠券。台灣選手每擊出1支全壘打，即可獲得「指定主餐現折10元」；每得1分，即可獲得「指定點心現折5元」，全壘打支數與得分愈多，優惠券折扣愈多（2張優惠券折扣金額皆最高折抵至半價）。

動力火車與派偉俊為全新「大麥克點起來」首度獻唱，並將舉行「大麥克 MAC it BEAT 快閃活動」。圖／麥當勞提供

麥當勞再度復刻麥克瘋擂台賽與社群活動，參與者有機會獲得「大麥克手燈」、「大麥克麥克風」。圖／麥當勞提供（合成示意）

麥當勞自3月4日至3月31日推出「戰勝套餐」。圖／麥當勞提供

麥當勞「無敵大麥克」及「香鷄大麥克」即將限期回歸。圖／麥當勞提供