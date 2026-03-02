快訊

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲影片曝光

iPhone用戶快搶！Apple Pay綁定JCB信用卡加值Suica送10%回饋 規則一次看

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「如魚得水」：賺錢像喝水一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽觀賽省錢整理包！月付199元追全場賽事 Hami、愛爾達方案一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
東京巨蛋。 圖／本報系資料照
東京巨蛋。 圖／本報系資料照

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日點燃戰火，賽程一路延續至3月下旬冠軍戰。中華電信旗下MOD與Hami Video將同步轉播預賽至決賽共47場正式賽事，並包含3月2日、3月3日中華隊在宮崎舉行的官辦熱身賽。3月幾乎天天都有比賽登場，球迷若想一場不漏，事先挑選合適方案，就能把荷包花在刀口上。

【短期追賽首選】Hami月租型方案：199元涵蓋全賽程

若僅鎖定本屆WBC，Hami Video電視運動館月租型方案每月199元、最短租期1個月，即可收看全部47場正式賽事與熱身賽。平均一天約6.6元，是最單純也最無負擔的選擇。

不過須留意，賽事結束後記得在下一個計費週期前取消訂閱，避免自動續扣。

【電信用戶長期方案】中華電信年約每月129元

中華電信行動或寬頻用戶可申辦年約方案，每月129元，單月費用更低，但需綁約12個月，較適合原本就有長期收視需求的族群。若只是為了這一屆經典賽短期訂閱，整體支出未必比較划算。

【加值組合包】中華電信「2026棒球加油包」399元

若除了經典賽，還想同步觀看更多頻道內容，中華電信3月31日前推出「2026棒球加油包」，內含90天電視運動館會員，可收看包含愛爾達在內的100多個電視頻道，優惠價399元，平均每月約133元。對於希望一次擴充頻道內容的觀眾來說，是兼顧賽事與綜合節目的折衷選擇。

【跨平台重度球迷】ELTA.TV年租最低月付140元

若平日也想線上收看NBA、F1或即將開打的2026年美國職棒大聯盟（MLB）等賽事，愛爾達電視旗下ELTA.TV也推出WBC專屬優惠方案，分為年租、兩年與三年期選擇，平均月費最低約140元，並加贈聯名應援毛巾、環保收納袋、燈箱磁鐵等紀念品。

若僅單純想收看轉播內容，也有三年期4567元方案，換算每月約126元，可同時觀看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽的重度運動迷。

WBC線上轉播一覽。 圖／AI生成
WBC線上轉播一覽。 圖／AI生成

經典賽 東京 WBC中華隊

延伸閱讀

迎戰WBC應援升級 台中府前廣場神秘嘉賓助「抗日成功」

經典賽／日本隊為首戰全面戒備 緊盯中華隊的動向

經典賽／本屆總獎金飆破11億元 官辦熱身賽起就有轉播

世棒經典賽將開打 引爆百億商機

相關新聞

經典賽觀賽省錢整理包！月付199元追全場賽事 Hami、愛爾達方案一次看

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日點燃戰火，賽程一路延續至3月下旬冠軍戰。中華電信旗下MOD與Hami Video將同步轉播預賽至決賽共47場正式賽事，並包含3月2日、3月3日中華隊在宮崎

唱歌送大麥克！麥當勞「無敵大麥克」回歸 中華棒球隊「得1分折5元」

麥當勞「無敵大麥克」及「香鷄大麥克」自3月4日至3月31日即將限期回歸。同時，睽違27年，「動力火車」將再度為麥當勞獻唱，用音樂串連世代記憶。因應棒球熱潮，麥當勞更限時推出以大麥克家族打造的「戰勝套餐」，還有麥當勞APP推出「台灣尚勇！APP應援優惠」，一起為台灣加油。

滿388送香草泡芙！鬍子爺爺「統一布丁泡芙、焦糖蘋果泡芙」開賣

3月到來，連鎖泡芙「beard papa’s」推出「布丁口味泡芙」與「焦糖蘋果口味泡芙」，另外蜂蜜奶油餅皮也會重新回歸。即日起消費統一布丁，還可獲得「泡芙買1送1優惠」，針對38婦女節，也將推出「滿388送泡芙」等方案。

犀牛盾推棒球應援手機配件 巧手發揮客製創意、輸入「4字」現折250元

隨著國際棒球賽事與Galaxy S26系列新機登場，手機配件品牌同步推出客製化應援與聯名設計，兼顧防護機能與個性風格，搶攻球迷與潮流族群多元市場。

龍蝦免費吃！夏慕尼攜手蔡康永傳情 情侶上傳牽手照送價值破千大龍蝦

知名約會餐廳品牌「夏慕尼」今年重磅跨界，特別邀請作家、心動觀察家蔡康永優雅入座，以細膩視角見證鐵板前的深情對話，並共同為...

搶搭運動賽事熱潮 台北萬豪主餐買一送一最高省1700元

搶搭近期國際運動賽事熱潮，台北萬豪酒店推出超強餐飲優惠，館內Garden Kitchen自3月2日至4月30日推平日午間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。