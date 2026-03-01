滿388送香草泡芙！鬍子爺爺「統一布丁泡芙、焦糖蘋果泡芙」開賣

3月到來，連鎖泡芙「beard papa’s」推出「布丁口味泡芙」與「焦糖蘋果口味泡芙」，另外蜂蜜奶油餅皮也會重新回歸。即日起消費統一布丁，還可獲得「泡芙買1送1優惠」，針對38婦女節，也將推出「滿388送泡芙」等方案。

3、4月限時推出的「布丁泡芙」，使用經典「統一布丁」入餡，搭配香草卡士達、打發鮮奶油和焦糖凍，為內餡帶來綿滑口感與香甜滋味，可以搭配不同的酥脆泡芙派皮，帶來療癒的甜蜜感，每顆85元起。限店販售的「焦糖蘋果泡芙」，使用焦糖卡士達醬、鮮奶油拌勻後，加入細碎的蘋果丁，能夠擁有清爽果香與微甜的焦糖風味，以及細碎果丁的口感，每顆85元起。同時beard papa’s也再度推出「蜂蜜奶油派皮」，將經典日式派皮的表層刷上蜂蜜奶油沾醬後，再使用烤箱烘烤，外殼香甜酥脆，並具有蜂蜜的厚實香氣與奶油的溫潤風味，每顆85元起，採限店販售。

即日起至3月22日，至家樂福量販門市消費統一布丁全系列滿59元，即可得「泡芙買1送1優惠券」，數量有限、送完為止。為祝福3.8婦女節到來，3月5日至3月15日期間，於全台beard papa’s門市消費滿388元，即贈「日式香草泡芙」1顆。另外3月16日起，還將推出「PAPA迷你折傘」搭配泡芙圖案設計，兼具實用與可愛。

「蜂蜜奶油派皮」再度回歸市場。圖／beard papa’s提供 陳睿中