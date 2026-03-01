新竹喜來登歡慶「婦女節」 推下午茶吃到飽5折專屬優惠

迎接3月8日「國際婦女節」，新竹喜來登大飯店同步響應、慶祝國際婦女節，為女性顧客獻上專屬餐飲禮遇，款待女王們輕鬆享用豐盛五星美味，3月1日起至3月8日於「盛宴自助餐廳」、「大廳咖啡吧」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭鐵板與日式料理」共同推出餐飲優惠，女性顧客可享有低至5折起的優惠禮遇，包括以半價享用人氣首選的盛宴自助餐廳下午茶吃到飽，或是額外獲贈「鮭魚親子壽司」等不同餐廳禮遇，以五星美食犒賞辛勤工作、努力付出的自己。

新竹喜來登自3月1日起至3月8日於「盛宴自助餐廳」、「大廳咖啡吧」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭鐵板與日式料理」推出「女王駕到‧食在寵你」婦女節專屬餐飲優惠，凡成人女性顧客至「盛宴自助餐廳」用餐，可享下午茶吃到飽５折優惠。

「大廳咖啡吧」午餐餐期用餐享8折優惠；「采悅軒中餐廳」午餐、晚餐時段消費，每人贈「紅棗銀耳露」一份；「迎月庭鐵板與日式料理」午餐、晚餐時段消費，每人贈「鮭魚親子壽司」一份。上述價格需另加原價10%服務費。更多婦女節餐飲優惠請洽新竹喜來登(03)620 6000轉接各餐廳。