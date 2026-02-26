龍蝦免費吃！夏慕尼攜手蔡康永傳情 情侶上傳牽手照送價值破千大龍蝦

知名約會餐廳品牌「夏慕尼」今年重磅跨界，特別邀請作家、心動觀察家蔡康永優雅入座，以細膩視角見證鐵板前的深情對話，並共同為愛侶獻上專屬浪漫。夏慕尼宣布自3月2日起至4月30日推出「心動升級」平日限定活動，凡於週一至週五到店消費兩客套餐或一客雙人饗宴，並在個人社群平台分享彼此「牽手」的合影，出示畫面即由夏慕尼款待價值1,200元的「波士頓龍蝦」一隻、四客套餐則款待兩隻，以此類推。

除海鮮贈禮，儀式感更延續至用餐最後時刻。即日起凡至全台夏慕尼享用單人套餐，即可獲得蔡康永為品牌親筆書寫的隨機浪漫金句小卡，全套共有5種版本供收藏。卡片採撕開式設計，內含波士頓龍蝦、澳洲和牛等豪華贈菜券，可於下次用餐時兌換使用，兌換期間自3月2日起至5月29日止，數量有限，贈完為止。

針對即將到來的白色情人節，夏慕尼也打造限時品嚐的「以愛為銘・雙人饗宴」。主餐嚴選日本 A5 和牛與口感紮實的櫻桃鴨胸，佐以馬德拉紅酒醬汁與肉桂蘿蔔泥，層次感極為豐富；海鮮盤則包含海大蝦與龍虎石斑佐檸檬奶油醬，打造極致的海陸盛宴，該饗宴僅供應至3月15日，為情侶約會提供極具質感的味蕾選擇。

近年夏慕尼多間門市完成空間升級，以經典品牌藍融合當代金色線條，建構出俐落優雅的現代法式美學。蔡康永感性指出，餐桌上的互動是情感最真實的縮影，夏慕尼透過空間與料理節奏的設計，將從舞台般的鐵板區展演到甜點區的親密對話，串聯成一段完整的情感旅程。在被注視與被感動的過程中，讓愛侶重新定義愛情的浪漫樣貌。以上活動詳情，以夏慕尼官方網站說明為準。 即日起到全台夏慕尼享用單人套餐，即可獲得蔡康永為品牌書寫的浪漫金句小卡，共有5種隨機版本。圖／王品集團提供 「夏慕尼」今年重磅跨界邀請知名作家蔡康永一同為愛侶獻上浪漫時刻。圖／王品集團提供