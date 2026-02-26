搶搭運動賽事熱潮 台北萬豪主餐買一送一最高省1700元
搶搭近期國際運動賽事熱潮，台北萬豪酒店推出超強餐飲優惠，館內Garden Kitchen自3月2日至4月30日推平日午間「主餐1+1」活動，雙人同行可享主餐買一送一，最高現省約1700元；大廳酒吧Lobby Lounge同步推出無限暢飲方案與酒款買一送一優惠，吸引球迷聚餐觀賽商機。
台北萬豪酒店表示，此次Garden Kitchen推出的「主餐1+1」優惠，適用於周一至周五的午間餐期，雙人同行只要一人點選主餐，另一人點用自助美饌，即可免費獲贈同等價值主餐一份。主餐價格介於1580元至2980元間，以熱門餐點「爐烤松露醬奶油龍蝦」為例，原價2980元加一成服務費，活動期間兩人用餐僅需點一份主餐及自助吧，即可免費享用另一份龍蝦料理。
Garden Kitchen主打Semi-Buffet型態，被不少消費者稱為「台北最美Semi-Buffet」之一，餐廳以大片落地窗引進自然光線，搭配戶外花園景觀營造舒適氛圍。自助餐檯規劃5大主題區，包括海鮮吧、現做熱食區、中式料理區、沙拉區及甜點區，提供現烤鮭魚、現切火腿、主廚熱食與各式甜點冰品，消費者也可加價升級龍蝦、羊排或日本和牛等主餐。
大廳酒吧Lobby Lounge自3月5日至8月31日推出的「暢飲歡樂時光」，每日開放3個時段，包括上午11時至下午1時、晚間6時至8時及晚間10時至深夜12時，橫跨午間與夜間時段，不分平日或假日皆適用。
其中，KIRIN生啤酒推出每位660元加一成服務費、即可120分鐘無限暢飲。另有精選香檳、氣泡酒、紅白酒與啤酒等提供買一送一優惠。可搭配炸物、雞翅或松露薯條等下酒菜，適合球迷相約聚會。
Garden Kitchen：02-2175-7957，Lobby Lounge：02-2175-7955。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。