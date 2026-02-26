快訊

搶搭運動賽事熱潮 台北萬豪主餐買一送一最高省1700元

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北萬豪Garden Kitchen推出「主餐1+1」優惠。圖/台北萬豪提供
台北萬豪Garden Kitchen推出「主餐1+1」優惠。圖/台北萬豪提供

搶搭近期國際運動賽事熱潮，台北萬豪酒店推出超強餐飲優惠，館內Garden Kitchen自3月2日至4月30日推平日午間「主餐1+1」活動，雙人同行可享主餐買一送一，最高現省約1700元；大廳酒吧Lobby Lounge同步推出無限暢飲方案與酒款買一送一優惠，吸引球迷聚餐觀賽商機。

台北萬豪酒店表示，此次Garden Kitchen推出的「主餐1+1」優惠，適用於周一至周五的午間餐期，雙人同行只要一人點選主餐，另一人點用自助美饌，即可免費獲贈同等價值主餐一份。主餐價格介於1580元至2980元間，以熱門餐點「爐烤松露醬奶油龍蝦」為例，原價2980元加一成服務費，活動期間兩人用餐僅需點一份主餐及自助吧，即可免費享用另一份龍蝦料理

Garden Kitchen主打Semi-Buffet型態，被不少消費者稱為「台北最美Semi-Buffet」之一，餐廳以大片落地窗引進自然光線，搭配戶外花園景觀營造舒適氛圍。自助餐檯規劃5大主題區，包括海鮮吧、現做熱食區、中式料理區、沙拉區及甜點區，提供現烤鮭魚、現切火腿、主廚熱食與各式甜點冰品，消費者也可加價升級龍蝦、羊排或日本和牛等主餐。

大廳酒吧Lobby Lounge自3月5日至8月31日推出的「暢飲歡樂時光」，每日開放3個時段，包括上午11時至下午1時、晚間6時至8時及晚間10時至深夜12時，橫跨午間與夜間時段，不分平日或假日皆適用。

其中，KIRIN生啤酒推出每位660元加一成服務費、即可120分鐘無限暢飲。另有精選香檳、氣泡酒、紅白酒與啤酒等提供買一送一優惠。可搭配炸物、雞翅或松露薯條等下酒菜，適合球迷相約聚會。

Garden Kitchen：02-2175-7957，Lobby Lounge：02-2175-7955。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大廳酒吧Lobby Lounge同步推出無限暢飲方案與酒款買一送一優惠。圖/台北萬豪提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
大廳酒吧Lobby Lounge同步推出無限暢飲方案與酒款買一送一優惠。圖/台北萬豪提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
活動詢問度最高的「爐烤松露醬奶油龍蝦」。圖/台北萬豪提供
活動詢問度最高的「爐烤松露醬奶油龍蝦」。圖/台北萬豪提供
自助餐檯規劃5大主題區，圖為海鮮Bar。圖/台北萬豪提供
自助餐檯規劃5大主題區，圖為海鮮Bar。圖/台北萬豪提供

