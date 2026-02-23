快訊

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

男偶像驚傳持古柯鹼、大麻被捕 飯店群聚吸毒現行犯

聽新聞
0:00 / 0:00

7-ELEVEN開工應援 推咖啡買2送2、39元超值早餐 地瓜第2件7折助飲控

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
熱門早餐可搭配CITY CAFE中杯美式、原味本舖麥仔茶享超值價39元，銅板價就能吃得營養又飽足。圖／7-ELEVEN提供
熱門早餐可搭配CITY CAFE中杯美式、原味本舖麥仔茶享超值價39元，銅板價就能吃得營養又飽足。圖／7-ELEVEN提供

年後開工，上班族一邊收心、同時也要為過年大魚大肉還熱量債，帶動「輕食便當」、「沙拉」、「三明治」、「雞胸肉」、「即食蛋」等品項買氣升溫。7‑ELEVEN鎖定開工商機，整合鮮食、咖啡與茶飲，推出多款超值組合與飲品優惠，替上班族加油打氣。

7-ELEVEN觀察，年後輕食需求明顯提升，消費者偏好自由搭配輕滷時蔬、茶葉蛋、雞胸肉與香蕉等單品，打造個人化套餐。開工期間主推一日野菜沙拉、地瓜、以及取得「100%無添加驗證」的原型食物。凱薩雞肉沙拉、21Plus義式烤雞堅果沙拉，也於包裝標示蛋白質含量，讓消費者更清楚掌握營養攝取；「Simple Fit」系列餐盒提供2份蔬菜、1份蛋白質、1份澱粉的211餐盤配置，助攻飲食均衡好選擇。

早餐時段同步加碼，即日起至2月26日，9款指定早餐可搭配CITY CAFE中杯美式或麥仔茶享39元優惠，涵蓋炭火燒肉、櫸木燻雞等御飯糰及多款三明治、麵包與小蛋糕；現蒸地瓜、馬鈴薯、蒸玉米至3月3日前任選第2件7折，滿足外食族清爽飲食需求。

迎接開工日與228連假，咖啡優惠也火力全開。即日起至2月26日展開Back To Office活動，特大濃萃美式2送2、特大濃萃拿鐵2送1；CITY PRIMA精品大美式與精品大馥芮白亦有買2送2。2月28日前再推指定風味拿鐵第2杯10元等優惠，線上OPENPOINT行動隨時取亦祭出特選系列買8送8與200元組合價，想要寄杯別錯過。

看好健康茶飲與搭餐比例攀升，7-ELEVEN也預告3月4日起推出CITY TEA蕎麥系列新品，包括黃金蕎麥茶、黃金蕎麥奶茶、黑糖粿粉蕎麥茶，主打台產蕎麥焙炒穀香，上市享2杯99元優惠，從輕食到咖啡、茶飲一次到位，為新年度加滿能量。

7-ELEVEN瞄準健康飲品趨勢與茶飲搭餐比例增加，預告將自3月4日起CITY TEA推全新蕎麥系列飲品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN瞄準健康飲品趨勢與茶飲搭餐比例增加，預告將自3月4日起CITY TEA推全新蕎麥系列飲品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN集結逾百款超值早餐、蛋白系餐盒、原型食物為開工開學補充正能量。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN集結逾百款超值早餐、蛋白系餐盒、原型食物為開工開學補充正能量。圖／7-ELEVEN提供
推薦「Simple Fit」蛋白質系列鮮食商品，特別為外食族設計不同類型的沙拉餐、輕食便當，受到許多飲控族喜愛。圖／7-ELEVEN提供
推薦「Simple Fit」蛋白質系列鮮食商品，特別為外食族設計不同類型的沙拉餐、輕食便當，受到許多飲控族喜愛。圖／7-ELEVEN提供
開工、開學日就用美味早餐、蛋白系與原型食物為身體補充正能量，7-ELEVEN人氣「超值組合」提供上百種變化組合。圖／7-ELEVEN提供
開工、開學日就用美味早餐、蛋白系與原型食物為身體補充正能量，7-ELEVEN人氣「超值組合」提供上百種變化組合。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN i預購即日起至3月10日展開「開工大吉BTO」電商檔期。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN i預購即日起至3月10日展開「開工大吉BTO」電商檔期。圖／7-ELEVEN提供

開工 咖啡 黃金

延伸閱讀

foodpanda開工優惠禮包大放送 全家咖啡買2送1、7-ELEVEN第2件7折

當心影響吸收或引起不適 營養師籲4種保健食品別配咖啡一起吞

年後開工少不了咖啡！7-ELEVEN、全家便利商店「限時優惠」為你打氣

40歲後喝咖啡開始容易感到不舒服？中醫推用3種飲品來取代

相關新聞

7-ELEVEN開工優惠 CITY系列咖啡買2送2、黑糖粿粉蕎麥茶首亮相

7-ELEVEN瞄準開工商機，23日宣布推出多項鮮食與飲品優惠，搶攻上班族通勤與午間輕食商機。業者觀察，年後消費者普遍偏...

7-ELEVEN開工應援 推咖啡買2送2、39元超值早餐 地瓜第2件7折助飲控

年後開工，上班族一邊收心、同時也要為過年大魚大肉還熱量債，帶動「輕食便當」、「沙拉」、「三明治」、「雞胸肉」、「即食蛋」...

開工省荷包！肯德基「A+B」銅板價回歸、最高優惠直下44折

開工與開學季到來，生活節奏回歸正軌，面對學費、生活支出的各種壓力，荷包更需要精打細算！肯德基看準全民省錢需求，自2月24...

開工優惠來了！三商炸雞避風塘炸雞買5送6 福勝亭雙人定食399元

馬年新春，開工聚餐，三商炸雞與福勝亭同步推出開工檔期優惠，用高CP值組合餐為新的一年加滿元氣，平均單人不到200元，吃得...

foodpanda開工優惠禮包大放送 全家咖啡買2送1、7-ELEVEN第2件7折

農曆春節假期即將結束，上班族準備收心迎接開工日，foodpanda推出限時優惠，從超商咖啡到美食外送全面加碼，替消費者補...

開工優惠「雞塊、QQ球、披薩通通買1送1」！火山披薩、漢堡餐也享折扣

開工補元氣！新春連假邁入尾聲，民眾也得收拾心情準備重回職場與學校。為了幫消費者在開工日加油打氣，「必勝客」推出一系列開工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。