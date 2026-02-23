開工優惠來了！三商炸雞避風塘炸雞買5送6 福勝亭雙人定食399元

馬年新春，開工聚餐，三商炸雞與福勝亭同步推出開工檔期優惠，用高CP值組合餐為新的一年加滿元氣，平均單人不到200元，吃得澎湃又滿足。三商炸雞這波主打新品話題，首度推出港風「避風塘炸雞」，金黃蒜酥緊緊包裹外層，入口蒜香濃郁、外酥內嫩，搭配多汁雞肉，層次感十足。2月24日至3月16日限時開賣，外帶5塊避風塘炸雞送6塊義式炸雞，原價765元.特價333元，約44折，份量與價格都相當吸睛。

桶餐優惠加碼，外帶20隻爆打檸檬胡椒桶原價480元.特價199元；外帶6塊炸雞桶原價390元.特價199元。20隻爆打檸檬胡椒桶內含原味胡椒翅腿與檸檬脆皮二節翅，單桶即可獲得雙重風味雙倍美味，份量十足，無論家庭聚餐或好友分享都相當合適。開工第一週揪團吃桶餐，氣氛與荷包都輕鬆。

福勝亭則端出雙人定食優惠，自2月23日至2月28日，憑活動截圖至門市即可兌換。雙人套餐原價555元.特價399元，平均單人不到200元，就能享用完整定食組合。雙人套餐共有兩款。組合一為開運豬排定食搭配鮮嫩炸雞柳定食，附涼拌小菜1份與飲料2杯。

組合二為開運豬排定食搭配和風咖哩雞肉定食，同樣附涼拌小菜1份與飲料2杯。主餐份量實在，炸物酥脆、咖哩濃郁，選擇彈性高。定食均附白飯、高麗菜絲、味噌湯、醬菜與蒟蒻飲，白飯、高麗菜絲與味噌湯可免費續加。現點現炸、油溫控管到位，讓外皮酥脆、內裡多汁的品質維持水準。開工聚餐不只吃飽，也多了幾分儀式感。

此外，三商i美食會員也有開工紅包贈點回饋，2月23日門市單筆消費滿250元加贈10點。2月24日至3月14日會員於APP使用3點可兌換限定優惠券，外帶三商炸雞5塊避風塘炸雞送6塊義式炸雞可享原價765元，特價323元，優惠券可使用至3月16日。