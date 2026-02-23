7-ELEVEN開工優惠 CITY系列咖啡買2送2、黑糖粿粉蕎麥茶首亮相

7-ELEVEN瞄準開工商機，23日宣布推出多項鮮食與飲品優惠，搶攻上班族通勤與午間輕食商機。業者觀察，年後消費者普遍偏好低負擔飲食，「輕食便當」、「沙拉」、「三明治」、「雞胸肉」、「即食蛋」等五大輕食品項的相關業績，較平日成長逾一成。看準需求升溫，7-ELEVEN除祭出多款人氣鮮食與 CITY 系列商品優惠外，也首度推出 CITY TEA「黃金蕎麥茶」全新系列，提供消費者更多輕食與茶飲搭配選擇。

7-ELEVEN指出，年後消費者對於輕食商品需求提升，喜歡併買輕滷時蔬、茶葉蛋、雞胸肉、香蕉等單品，打造個人化超商套餐。同時。人氣「超值組合」提供上百種變化組合，2月22日至26日擴大早餐優惠品項，共有9款熱門早餐可搭配CITY CAFE中杯美式(冰/熱)、原味本舖麥仔茶享超值價39元，可搭配選擇包含炭火燒肉、櫸木燻雞、御選肉鬆、雙蔬鮪魚等御飯糰、原賞藍莓乳酪三明治、統一麵包草莓夾心、新感覺花生夾心、蛋黃奶香麵包、多啦A夢小蛋糕，銅板價就能吃得營養又飽足。7-ELEVEN也於3月3日前推出現蒸及現烤地瓜、馬鈴薯、蒸玉米任選第二件7折優惠，方便外食族根據喜好搭配清爽組合。

7-ELEVEN瞄準健康飲品趨勢與茶飲搭餐比例增加，自3月4日起CITY TEA推全新蕎麥系列飲品，一次推出「黃金蕎麥茶」、「黃金蕎麥奶茶」、「黑糖粿粉蕎麥茶」三款新品，滿足純茶派、奶茶派、咀嚼派喜好，系列飲品皆採用台產蕎麥，以焙炒方式增添穀物自然甘醇的清香，第一次體驗推薦選擇純茶系的「黃金蕎麥茶」，可以細細品味茶湯清新麥香與輕盈口感；「黃金蕎麥奶茶」則將香濃牛奶融合穀物風味，適合日常飲用的輕盈奶茶；最受矚目的「黑糖粿粉蕎麥茶」則以微焦黑糖香的Q彈粿粉加入蕎麥茶增添豐富層次口感，全新系列上市享有2杯99元優惠。

迎接上班族開工日(2/23)幫大家加油打氣，7-ELEVEN自2月22日起到2月26日推出Back To Office活動，期間享CITY CAFE特大濃萃美式2送2、特大濃萃拿鐵2送1，以及CITY PRIMA精品大美式2送2、精品大馥芮白2送2等，提供上班族滿滿咖啡因應戰全新一年開始！除實體門市外，線上OPENPOINT行動隨時取也推出限時開工優惠組合，包含特選系列買8送8和組合價200元方案等，不只先幫自己開工家打氣，還可轉贈親朋好友一起為新的一年加油。

7-ELEVEN i預購即日起至3月10日展開「開工大吉BTO」活動，主打年後塑身計畫「輕食/保健/運動」商品超過百項，全站消費最高享39% OPENPOINT超高點數回饋，單筆消費滿1,200元再加碼享3%點數回饋，如保健食品「船井倍熱極纖錠」、「VADIKOR纖盈奶昔」，或調理輕食「紀文陽光雙豆豆腐麵」、「大成經典原味雞胸」等，適合年後進行飲食管理；家用運動器材在i預購也買得到，推薦萬元有找的「輝葉飛輪健身車」、「高島垂直律動韻律時光機Lite」，入門款還可用百元價入手「瑜珈皮拉提斯圈」。

開工後緊接著迎接228連假到來，全台門市2月23日至2月28日也推出多款CITY系列飲品優惠，包含CITY PRIMA精品冰香椰厚拿鐵第2杯10元、CITY CAFE香草焦糖風味瑪奇朵/黃金榛果太妃風味拿鐵同價位第2杯10元等。同步推薦使用foodomo平台「天天小確幸」優惠碼，即日起到2月28日消費滿299元使用即享95折，最高立折100元(每位會員限使用6次)。

看好春遊娛樂商機，7-ELEVEN 創新複合服務「OPEN! FUNLAND」持續於北中南擴點突破10家，集結肖像、動漫、潮流等元素打造遊憩空間，開創嶄新商業模式，包含提供正版授權肖像玩偶、可愛小物及流行零食、飲品等夾取商品的「娃寶機」，還有販售趣味商品「盒玩智FUN機」、正版授權IP卡牌機，每一台可抽一個IP，導入當紅IP包含鏈鋸人、膽大黨、JOJO的奇幻冒險第一季幻影血脈/戰鬥潮流等，Pokémon Ga-Olé寶可夢卡牌機、太鼓達人、頭文字D賽車機、搖搖馬等互動型設備，滿足各年齡層顧客娛樂需求。迎接228連假到來，自2月16日起到3月1日期間推出馬年發大財，好運夾出來活動。