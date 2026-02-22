foodpanda開工優惠禮包大放送 全家咖啡買2送1、7-ELEVEN第2件7折

農曆春節假期即將結束，上班族準備收心迎接開工日，foodpanda推出限時優惠，從超商咖啡到美食外送全面加碼，替消費者補元氣！

2月23日開工日當天，指定用戶於全家便利商店購買指定咖啡品項可享買2送1優惠，於7-ELEVEN則享第2件7折。除兩大超商外，美廉社也祭出買4送4、小北百貨指定咖啡品項提供6.6折優惠，讓消費者在開工首日提神之餘，也能精打細算。

除了咖啡優惠外，美食外送同樣推出專屬折扣，2月23日至2月28日期間，pandapro會員於美食外送單筆消費滿299元，輸入優惠碼「馬上叫外送」可享8.5折，一般用戶則享9折優惠。另2月24日週二於星巴克指定專區消費滿額並輸入「週二星享日」，可現折70元，為開工週增添小確幸。

偏好自取的消費者，foodpanda亦推出外帶自取優惠，2月23日至2月28日，於指定店家單筆消費滿99元可享8折，或享指定店家5折起優惠，每人使用次數無上限，但須為外帶自取並限指定消費者於指定店家使用。