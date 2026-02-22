麥當勞「最新優惠券」現省2538元！限量「TEAM Taiwan鑰匙圈」開搶
2026台日棒球國際交流賽將於2月26日起，於台北大巨蛋陸續登場。麥當勞自2月23日起祭出「一起挺優惠券」，提供飲品買1送1、經典雙享59元起、美味飽送餐101元起等各式優惠，最高現省2,538元；麥當勞歡樂送也同步推出限定「TEAM Taiwan應援鑰匙圈」與「多人共享挺台灣應援餐」，邀請全台球迷一起挺「TEAM Taiwan」。
麥當勞自2月23日起至3月31日推出「一起挺優惠券」，優惠券包含「雙倍應援」、「榮耀共享」、「美味飽送」、「元氣先發」、「早安共享」、「揪團看球多一杯」等不同類型。其中包括「薯餅2件59元」、「豬肉滿福堡2件69元」、「大薯2件/6塊麥克鷄塊2件99元」等不同優惠；還有可口可樂、焦糖奶茶、金選美式咖啡等7大人氣飲品，均享「買一送一」。
此外，還有「麥香鷄/麥香魚4件組」優惠價101元，更有「四盎司牛肉堡5件組179元」首次登場；雙人共享餐也有於3月4日起限期回歸的無敵大麥克、香鷄大麥克入列，最低209元起。針對早餐時段，則有全新三件組最低79元起、以及雙人早餐159元起等多元優惠。
麥當勞歡樂送自2月23日至3月31日推出「多人共享挺台灣應援餐」，包含4個指定主餐、2包大薯、30塊麥克鷄塊與4杯38元飲品，每套666元。同時麥當勞歡樂送自2月23日起至3月31日（或售完為止），限定推出「TEAM Taiwan應援鑰匙圈」，以「TEAM Taiwan」為口號文字，加上棒球加油棒與棒球的圖樣為概念設計，單點149元，套餐加購價89元，全台限量10萬個。
麥當勞長年關注偏鄉、弱勢及兒少的需求，並支持棒球活動與新秀培育，過去曾以麥當勞元氣早餐為球員加菜應援，並以器材支持、送餐活動等多元行動支持偏鄉兒童發展。2026台日棒球國際交流賽期間，麥當勞將攜手遠雄文教公益基金會，邀請花蓮光復國中、國小與宜蘭寒溪的球員，前進台北大巨蛋觀賽，實現偏鄉孩童的棒球夢。
