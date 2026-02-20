快訊

115大考攻略／備審資料不實取消錄取 大學還可撤銷學位

經典賽／警戒南韓、台灣！日本隊已派遣教練團親自情蒐

賴總統春聯被割破！男「割名挖字」今遭逮 下手理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

摩斯咖啡10元、連鎖手搖買1送1！ 開工限時優惠 美式炸雞餐現省126元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
摩斯漢堡推出一系列飲品、餐點優惠方案。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡推出一系列飲品、餐點優惠方案。圖／摩斯漢堡提供

農曆春節年假即將邁入尾聲，上班族也將迎來開工日。包括摩斯漢堡、Popeyes等多個品牌，均推出開工優惠方案，為民眾們加油打氣！

【摩斯漢堡】

2月23日開工日當天，「大杯摩斯咖啡」買1送1。2月24日至3月8日止，購買「大杯摩斯咖啡」或「摩斯經典奶茶」，享第二杯10元。2月23日至3月8日消費「香吉士蒟蒻冰茶、香吉士蘇打、冰橙咖啡」，任選2杯85元；早餐凡點購「元氣牛肉蛋堡＋大杯冰紅茶」，優惠價85元。

MOS Order App「MOS跨店取」於2月23日至3月15日期間推出限時限量組合，「元氣牛肉蛋堡＋大杯冰紅茶」2入優惠價170元；「大杯摩斯咖啡或摩斯經典奶茶」任選6杯，優惠價210元，每項優惠限量千組，售完為止。

【Popeyes】

開工主打款「都是腿爽脆炸雞餐」內含炸雞腿2入、肯瓊裹漿脆脆薯條以及四季春茶，每套225元。2月23日至2月25日，凡購買「都是腿爽脆炸雞餐」加價99元，即可直接多一套，現省126元。另外即日起至3月13日，凡到店消費，即可免費獲得「肯瓊裹漿脆脆薯條(S)」1份。

【清心福全】

2月23日至3月1日，Red Bull全系列飲品每杯現折10元，為民眾補充活力元氣。全系列包括有「Red Bull紅牛能量紅茶」、「Red Bull紅牛能量藍莓蜜」、「Red Bull巨峰葡萄能量果醋」、「Red Bull巨峰葡萄能量優多」等4種選擇，開工優惠價70元。

【先喝道】

迎接2月23日開工日，全台先喝道門市同步推出「四季春茶王（中）」2杯優惠價29元，現享買1送1，數量有限，售完為止，每人限購3組。

Popeyes推出「都是腿爽脆炸雞餐」加價優惠。圖／Popeyes提供
Popeyes推出「都是腿爽脆炸雞餐」加價優惠。圖／Popeyes提供
先喝道限時推出「四季春茶王（中）」買1送1優惠。圖／先喝道提供
先喝道限時推出「四季春茶王（中）」買1送1優惠。圖／先喝道提供
清心福全針對開工推出「Red Bull系列飲品」折扣10元優惠。圖／清心福全
清心福全針對開工推出「Red Bull系列飲品」折扣10元優惠。圖／清心福全

咖啡 能量 摩斯漢堡

延伸閱讀

過年不想出門照樣買到剁手！「網購春節限時優惠」快鎖定

整理包／「4大超商春節限時優惠」一次看　咖啡、茶飲囤貨趁現在

LOL／歐洲超級流量隊Los Ratones即日起解散！Red Bull將釋出跟拍長記錄片

Buffet「餐券69折」！美福大飯店「彩匯自助餐廳」新春線上旅展 「最高現省4384元、買套券再送單人券」優惠全收

相關新聞

摩斯咖啡10元、連鎖手搖買1送1！ 開工限時優惠 美式炸雞餐現省126元

農曆春節年假即將邁入尾聲，上班族也將迎來開工日。包括摩斯漢堡、Popeyes等多個品牌，均推出開工優惠方案，為民眾們加油...

西洋情人節限定 高雄六大藝文場館門票買一送一

今天西洋情人節，高市文化局推出「愛在港都・雙人同行」限定活動，情侶或夫妻兩人同行，前往內惟藝術中心、高雄市立美術館、駁二...

北海道機票破3萬下不了手？達人授「省錢3招」：去兩地轉機現省數千元

台灣直飛北海道新千歲的機票價格普遍高於其他日本熱門航線，旺季甚至破3萬元。旅遊粉專「蓋瑞哥 機票獵人」分析指出，主要原因是航空公司運營成本高，包括冬季除冰費、飛行油耗及機組人員成本。北海道航程約5小時，單趟往返就耗費12小時，運能有限，加上季節性供需強，機票價格自然抬升。

頂級名牌巧克力一條僅20元！網友狂掃家樂福：小學生都吃得起

近日有網友在Threads分享，在家樂福發現原價約65元的名牌巧克力，結帳時竟然只要20元，立刻掀起一波搶購熱潮。貼文一出，不少人直呼「挖到寶了」、「下班立刻衝去買」，留言區瞬間變成團購現場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。