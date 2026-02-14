快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
哈瑪星鐵道文化園區。圖／高雄市文化局提供
哈瑪星鐵道文化園區。圖／高雄市文化局提供

今天西洋情人節，高市文化局推出「愛在港都・雙人同行」限定活動，情侶或夫妻兩人同行，前往內惟藝術中心、高雄市立美術館、駁二當代館、哈瑪星號觀光列車、打狗英國領事館及紅毛港文化園區等六大藝文熱點，即可享門票或車票買一送一優惠，替情人節寫下不一樣的回憶。

高雄坐擁山海河港的城市景觀，近年透過藝文場域活化，讓歷史空間轉化為生活風景，這次情人節活動特別串聯「港灣軸線」與「城市綠洲」，從駁二當代藝術、內惟純白建築、哈瑪星鐵道記憶，到英國領事館百年海景、紅毛港的港灣夕照，以及美術館重量級特展，營造「一日雙人藝文漫遊」約會路線。

六大場館各自端出不同風格的浪漫場景，內惟藝術中心以純白建築搭配特展「Mr.の奇想愛情」，在跨領域藝術與設計選物中充滿想像力；高雄市立美術館則主打特展「馮．沃爾夫的花園堡壘」，利用語音導覽機加深觀展體驗。

駁二當代館延續港區倉庫改造的空間特色，在裝置藝術與展演之間感受彼此陪伴；哈瑪星鐵道文化園區「哈瑪星號」復刻列車，用緩慢節奏穿越駁二與哈瑪星，沿途欣賞港灣風景。

打狗英國領事館文化園區以紅磚古蹟與西子灣夕陽聞名，在百年建築與海天一色中，留下珍貴回憶；紅毛港文化園區主打傍晚時分的大船入港景色，港灣燈火與星光交織，壯闊美麗。

文化局表示，希望透過跨館串聯優惠，引領市民走進藝文場域，讓情人節不只吃大餐、送禮物，更能成為城市與藝術共享的記憶。

活動僅限2月14日當天，情侶或夫妻兩人同行即可使用，每組限一次優惠，不得與其他折扣併用，各場館開放時間與展覽內容，以官方公告為準，可洽官網查詢。

打狗英國領事館文化園區。圖／高雄市文化局提供
打狗英國領事館文化園區。圖／高雄市文化局提供
高雄市立美術館特展「馮．沃爾夫的花園堡壘」。圖／高雄市文化局提供
高雄市立美術館特展「馮．沃爾夫的花園堡壘」。圖／高雄市文化局提供
西洋情人節限定，高雄六大藝文場館門票買一送一。圖／高雄市文化局提供
西洋情人節限定，高雄六大藝文場館門票買一送一。圖／高雄市文化局提供
西洋情人節限定，高雄六大藝文場館門票買一送一。圖／高雄市文化局提供
西洋情人節限定，高雄六大藝文場館門票買一送一。圖／高雄市文化局提供
圖／高雄市文化局提供
圖／高雄市文化局提供

