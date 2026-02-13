北海道機票破3萬下不了手？達人授「省錢3招」：去兩地轉機現省數千元

台灣直飛北海道新千歲的機票價格普遍高於其他日本熱門航線，旺季甚至破3萬元。旅遊粉專「蓋瑞哥 機票獵人」分析指出，主要原因是航空公司運營成本高，包括冬季除冰費、飛行油耗及機組人員成本。北海道航程約5小時，單趟往返就耗費12小時，運能有限，加上季節性供需強，機票價格自然抬升。

針對高雄直飛新千歲的航線，價格更高的原因包括小港機場宵禁限制，飛機一天只能跑一趟來回，周轉率低；以及南部直飛航班選擇少，僅有虎航與泰獅航兩家廉航，票價因需求強勁而難以降低。航空公司也會將節省高鐵費和時間的價值反映在票價上，使南部旅客機票不便宜。

粉專提醒，若想省錢，可考慮淡季、非周末航班，或是搭配東京、大阪轉機航班，雖然多了一次中途停留，但單段票價可能比直飛便宜2-4千元。另外，也可關注航空公司促銷與早鳥票，尤其在北海道雪季或薰衣草季前幾週，票價浮動幅度大。

北海道OPEN桑指出，前往北海道旅遊，機票價格通常是大家最先卡關的問題。北海道航程約4小時，票價結構與東京、大阪完全不同。傳統航空如長榮、華航、星宇直飛札幌，平日票價約新台幣22,000～28,000元，早鳥促銷有機會低至18,000元左右，且含飛機餐與託運行李；廉價航空如台灣虎航或酷航，基礎票價淡季促銷可低至8,000～12,000元，但加上行李與選位費，最終成交價通常落在15,000元上下。因此，旅客需先評估對舒適度與行李需求，再選擇航空公司。

北海道旅遊淡旺季明顯，機票價格波動大。冬季滑雪旺季（1～2月）、農曆春節及夏季薰衣草季最貴，傳統航空直飛票價可能飆破30,000～35,000元；淡季如4月融雪期或11月秋末，廉價航空低於10,000元的票價也可能出現。除了季節，轉機與直飛也會影響成本：直飛省時但價格高，轉機可省下數千元，但耗時長且可能遇班機延誤，需考量時間與風險。