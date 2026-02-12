迎戰情人節及春節連假 燦坤祭專屬優惠搶走春商機

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
燦坤3C家電服務不打烊，2026春節營業時間。業者／提供
西洋情人節與春節九天連假接續到來，3C通路商燦坤（2430）搶攻過年與節慶商機，即日起至3月4日發動「最想留住的幸福」大型促銷活動。除了全館滿額抽馬年金幣與6,888元K幣紅包，更針對家電換購高峰推出「今天買、明天裝」速達服務，並攜手筆電大廠凍漲，迎戰開學季換機需求。

會員專屬回饋與銀行加碼

燦坤此次針對實體有效會員推出多重抽獎，全館單筆滿16,888元可抽金幣，滿1,688元則有百名紅包抽獎機會。此外，APP會員可獲得最高998元、共六種面額的「幸福有你APP券」。

在支付優惠方面，刷「台新燦坤聯名卡」單筆分期滿2.8萬元最高現折1,600元，新申辦正卡還可享最高2,890元的回饋，力求以實質折扣帶動春節走春店頭人氣。

四大家電速裝服務與節能補貼

針對年前家電安裝大排長龍的痛點，燦坤祭出「四大家電今天買、明天裝」服務，涵蓋空調、冰箱、洗衣機與電視，主打都會區熱門機型每日限量供應。

適逢政府「住宅家電汰舊換新節能補助」延長，購買指定空調除享原廠好禮與8年免費保固外，結合政府補助與環保集點回饋，最高省下逾萬元。

情人節實用禮品與電玩盛會

觀察到送禮趨勢轉向實用型，燦坤推廣標籤機、DJI雲台相機、高滲透水離子吹風機等「長效型」好禮。其中標籤機加購門檻降低至75折，SAMSUNG摺疊手機也有近8,000元的降幅。

電玩方面，燦坤於指定門市舉辦「Nintendo Switch 2 體驗會」，並推出PS5主機限時現省1,600元優惠，搶攻連假宅家娛樂市場。

開學季抗漲布局與維修服務

面對NB與PC面板價格走揚壓力，燦坤與聯想（Lenovo）、羅技（Logitech）策略結盟。Lenovo指定AI電競筆電限時直降4,000元，高通Copilot+PC AI筆電更祭出價值4,290元的平板電腦作為贈禮。

同時，燦坤電氣醫院自2月21日起提供非蘋筆電平板維修95折及噴墨印表機保養專案，協助學生與上班族在開學前整頓生產力設備。

燦坤表示，春節期間服務不打烊，僅除夕與初一調整營業時間，初二起全面恢復正常，並邀請民眾年節期間到門市走春體驗新科技。

