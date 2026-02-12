全國電子新春優惠起跑 聚焦「專業與理解」雙軌策略搶攻換機潮

鎖定新春家電換機潮，全國電子（6281）日前發布全新品牌年度影片「這家電，不只專業而已：專業對決」，並同步啟動新春限時回饋。

除延續「揪感心」品牌精神，全國電子今年進一步強化「專業與理解」的服務雙核心，透過門市諮詢與一站式售後服務，力求在效率導向的科技時代，重塑與消費者間的情感連結。

全國電子觀察發現，現代消費者在追求數位效率的同時，往往面臨資訊爆炸與選擇焦慮。因此，2026年品牌策略聚焦將冰冷數據轉譯為生活語言，例如門市人員在推廣除濕機或電視時，不僅強調技術指標，更主動洞察居家場景差異與社交質感，藉此協助「衝動型」或「猶豫族」精準選購。

針對家電維護與居家健康，全國電子近期大力推廣「空調保養清潔方案」。該方案主打省電、除味與防敏，並建立標準化SOP，要求清洗前後拍照存證以確保透明度。業者指出，隨著消費者「養機」觀念成熟，專業的一站式深度清潔已成為品牌售後競爭的關鍵。

在新春促銷方面，全國電子祭出多重回饋。即日起至2月20日，電視、冰箱、洗衣機與空調等四大家電單筆滿5,000元送500元春節購物金。針對大尺寸電視需求，購買指定75吋以上機種加碼最高1.8萬元現金紅包，搭配Soundbar另有會員點數加贈。

此外，數位3C商品如筆電提供最低65折優惠，單筆滿額可參加日本東京雙人來回機票抽獎；生活小家電最高則享有11%現金回饋。結合政府現行節能補助，冷氣與冰箱最高可補助5,000元，除濕機貨物稅減徵最高1,200元，預計將帶動一波年前至開工後的居家升級買氣。

全國電新春品牌影片觀看連結