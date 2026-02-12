麥克鷄塊、薯餅買1送1、買套餐送麥脆鷄腿！麥當勞刮刮樂 中獎率100%

新春試手氣！麥當勞針對APP推出「好運開跑 一馬當先」刮刮樂活動，有機會獲得「薯餅、麥克鷄塊買1送1」等不同優惠。王品則集結旗下「享鴨 」、「莆田」及「丰禾」推出刮刮樂活動，有機會獲得價值千元的「贈菜大禮包」，為新春餐桌加菜。

麥當勞APP自2月13日14:00起至2月19日期間，推出期間限定「好運開跑 一馬當先」刮刮樂活動，有機會獲得「薯餅買1送1」、「買超值全餐送麥脆鷄腿」等多種不同的時段優惠，中獎率達100%，陪伴民眾一同過新年。

本次推出的刮刮樂活動，麥當勞APP會員每日皆可參加1次，天天可玩。其中獎項包括單點麥克鷄塊（4塊）、勁辣香鷄翅（2塊）、大薯、薯餅、蘋果派、焦糖奶茶（冰）享「買1送1」；另外還有「買超值全餐送『麥脆鷄腿1塊（原味/辣味）』或『勁辣香鷄翅（一份2塊）』。

馬年開桌試手氣，2月17日至3月3日期間，王品旗下「享鴨 」、「莆田」及「丰禾」推出刮刮樂活動，活動期間到店消費滿千、現領馬年刮刮卡，獎項有總價值超過千元的贈菜大禮包，集結莆田「秘製沙茶海鮮煲」、「金絲麥片蝦」，還有享鴨「豪華秘製茄汁酸菜魚」等多道功夫菜。讓饕客能一次嚐盡品牌招牌料理。