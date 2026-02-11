7-ELEVEN線上線下好康齊發！「CITY系列」春節開工優惠組合限時5折起

農曆春節將至，7-ELEVEN陸續推出開運福袋、全店滿額與購買指定鮮食抽購物金、OPENPOINT點數抽機票與贈點等多波新年優惠活動，祭出總價值約5千萬元的獎金及獎品。迎接2月23日開工日，更提前於2月20日起陸續於線上線下精選上班族、學生族最愛的CITY CAFE、CITY TEA推出限時優惠組合5折起，2月22日前還可加入全店消費滿額抽折扣活動、最高現賺77元；農曆年後喜迎元宵，全台門市開賣14大人氣IP燈籠，陪伴大家元氣滿滿迎接嶄新的一年。

7-ELEVEN眾望所歸的CITY系列「Back To Office」優惠活動自2月20日起線上線下提前展開，全台逾7,200家門市自2月20日至2月24日連續5天祭出CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾、CITY TEA現萃茶純茶系列買2送2；CITY CAFE則於2月22日至2月26日推出特大杯濃萃美式買2送2、特大杯濃萃拿鐵買2送1，CITY PRIMA精品系列精選大杯美式、大杯馥芮白可享同品項買2送2好康。

2月17日至2月22日於7-ELEVEN門市購買CITY系列飲品還可加入「金馬開運抽抽樂」全店指定商品滿額立折抽抽樂活動，購買指定商品單筆滿222元即可抽立折7元、20元、50元、77元；線上「OPENPOINT行動隨時取」於2月23日至2月28日加碼限量推出CITY CAFE特選系列買8送8、組合價200元方案。

開工、開學日必須用美味早餐、蛋白系與原型食物為身體補充正能量，7-ELEVEN人氣「超值組合」提供上百種變化組合，2月22日至2月26日擴大早餐優惠品項，共有9款熱門早餐搭配CITY CAFE中杯美式（冰／熱）、原味本舖麥仔茶享超值價39元，可搭配選擇包含炭火燒肉御飯糰、櫸木燻雞御飯糰、御選肉鬆御飯糰、雙蔬鮪魚御飯糰、原賞藍莓乳酪三明治、統一麵包草莓夾心、新感覺花生夾心、蛋黃奶香麵包、多啦A夢小蛋糕等。

掌握即食、少調味的熱食趨勢，7-ELEVEN自2月18日至3月3日現蒸及現烤地瓜、馬鈴薯、蒸玉米任選第2件7折；即日起至3月17日還有關東煮4件88折優惠。迎接2月22日「世界地瓜日」，7-ELEVEN與本土地瓜品牌瓜瓜園合作推出「21Plus×瓜瓜園紫薯QQ球（售價49元）」，並推薦「21Plus甘梅薯條（售價49元）」、「地瓜雞胸肉沙拉（售價79元）」、「雙色地瓜起司三明治（售價45元）」、「地瓜燒（售價45元）」等地瓜商品。

響應2月23日開學4大地方政府（台北市、新北市、桃園市、台中市）推動學童每週免費兌換鮮乳／豆漿政策，7-ELEVEN於門市陳列「商品兌換專區」，提供9款鮮乳、豆漿等品項，提供家長與學童於學期期間憑證兌領，同時更串連OPENPOINT APP「i地圖」功能便利家長查詢鄰近門市兌換品項庫存，持有效證件至全台逾7,200家門市皆可兌領，可兌換品項包含瑞穗鮮乳（全脂／低脂）230ml、瑞穗鮮乳（全脂／低脂）290ml、統一陽光無加糖高纖豆漿400ml、統一陽光無加糖黑豆漿400ml、統一陽光低糖高纖豆漿400ml、光泉無加糖鮮豆漿400ml、光泉無加糖黑豆漿400ml等，每週計算方式為週一凌晨0點0分起至週日23點59分止。

元宵節必備的燈籠到7-ELEVEN也能就近買，除了熱銷中的「OPEN！福氣跑馬燈籠」之外，自2月25日起實體門市限量開賣「元宵節卡通燈籠」，集結DINOTAENG、米奇米妮、奇奇蒂蒂、OLAF、SNOOPY等14大肖像IP，其中更首次與台中市政府燈會主題燈會合作推出嚕嚕米提燈，共14款，每款售價49元。