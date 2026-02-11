快訊

頂級名牌巧克力一條僅20元！網友狂掃家樂福：小學生都吃得起

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發現，GODIVA一款巧克力在賣場售價僅20元。GODIVA示意圖。 法新社
近日有網友在Threads分享，逛家樂福時發現一條名牌巧克力GODIVA，結帳時竟然只要20元。貼文一出，不少人直呼「挖到寶了」、「下班立刻衝去買」，立刻掀起一波搶購熱潮。

原PO表示，自己是在家樂福買到「經典大師焦糖醬夾心牛奶巧克力」條裝版巧克力，價格便宜到「一條20元」，讓她忍不住一次帶走多條。網友也紛紛回應，有人說之前在便利商店買要65元，看到價差直呼心痛；也有人笑稱「沒有財務自由，但有巧克力自由」、「小學生都吃得起了」、「什麼？確定沒標錯價！」。

不少網友詢問口味與甜度，原PO回覆「我覺得還好，可以當生理期好夥伴」，但也有網友提醒這款巧克力偏甜，「爆甜」、「超級甜」，口味見仁見智。此外，也有人關心產地，原PO透露是土耳其製造。

不過，並非每間門市都有現貨，有人表示已被掃光，也有人哀號「竹北沒有家樂福了」。對此，原PO幽默回應：「好消息，我買了五條。」還有網友表示外送平台買不到，只能親自跑一趟碰碰運氣。

根據家樂福官網顯示，「經典大師焦糖醬夾心牛奶巧克力」條裝版巧克力原價65元，網路價格折扣為49元。在GODIVA官網則標示該品項商品售價為59元。

GODIVA原為比利時巧克力品牌，2007年被土耳其食品大廠Yildiz Holding收購，如今在土耳其當地超市（如Migros、Carrefour）購買，價格僅為台灣的「銅板價」，小片裝約22至33元台幣起。比起台灣，土耳其的售價極低，因此許多遊客會買來當作伴手禮。

根據家樂福官網顯示，「經典大師焦糖醬夾心牛奶巧克力」條裝版巧克力原價65元，網路價格折扣為49元。 圖擷自家樂福官網
「經典大師焦糖醬夾心牛奶巧克力」條裝版巧克力在GODIVA官網標示該商品售價為59元。 圖擷自GODIVA官網
