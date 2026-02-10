年前採買優惠加碼！全聯祭11%回饋、家樂福滿額9折、美廉社2件8.8折

農曆新年採買進入最後採買高峰，超市量販通路全面加碼搶客。從全聯、大全聯的滿額回饋與年貨禮盒，到家樂福全通路點數、折價券與線上強檔，再到美廉社巷口即買即省、限量盲袋收藏，新年優惠齊發，讓民眾一次補齊年貨、聰明省荷包。

全聯與大全聯同步推出新春檔期優惠，從日用品、保健補品到人氣禮盒全面加碼，讓消費者一次買齊、一次省足。全聯新春「黃金年貨日」2月13日至2月15日最後波段，福利卡友單筆每滿1,000元贈800限時福利點；使用PX Pay或全支付指定信用卡，單筆滿1,300元再加贈650福利點，整體最高享11%回饋。同期間全店日用品單筆每滿1,000元現折100元，搭配活動最高回饋16%。此外，2月13、21、22日功能性保健食品、即日起至2月26日濃縮精補品，皆祭出滿額現折優惠，補貨、買禮盒正是時候。

大全聯同步推出年終掃除與補品加碼，2月13日至2月15日福利卡友或PX Pay會員單筆滿2,000元享9折。禮盒方面，全聯推出超過200款年節禮盒，IP聯名、經典餅乾與咖啡禮盒齊發；大全聯型錄禮盒滿額再送現金折價券。從居家清潔、營養補給到送禮伴手禮，全聯與大全聯年前優惠一次到位，省錢過好年。

家樂福「horse好事發生」新春檔期優惠即日起至2月24日登場，整合量販、超市、線上購物與家速配，全通路動員，讓民眾一次備齊年菜與年貨。除夕前黃金週2月13日至2月15日，量販店或線上購物單筆滿2,000元、超市或家速配單筆滿888元，即可獲得9折現金折價券回饋，線上下單直接折抵最便利。

活動期間結合OPENPOINT點數回饋，指定商品最高超過10倍點數，並推出6大年貨分類送現金折價券，養身補品再加碼抽iPhone 17、Switch 2等大獎。家樂福APP會員可參加獎勵任務，完成指定水果或禮盒購買，有機會抽10,000元家樂福錢包儲值金。

線上通路優惠同樣強打，線上購物天天進站抽300元紅包，單筆滿額最高回饋20%，還有OPENPOINT最高回饋15%，結帳刷中信uniopen聯名卡最高回饋17%，疊加最高回饋達52%。家速配祭出限時免運，線上商城多款商品買1送1。會員專屬還有日用品、衛生紙、自有品牌與補精飲品滿額回饋與現折活動。搭配APP輪盤抽獎與AI互動紅包活動，讓消費者買得划算、玩得有感，家樂福成為過年採買的超值首選。