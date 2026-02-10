快訊

10縣市低溫特報 明晨凍到上午「恐現10度以下低溫」

美製車零關稅定案？經濟部今找車商「喝咖啡」 龔明鑫：影響產值逾1%

歷經7小時…高金素梅國會辦公室遭搜索 檢調帶走桌電主機及7箱物證

年前採買優惠加碼！全聯祭11%回饋、家樂福滿額9折、美廉社2件8.8折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯禮盒滿額活動買多省多，吃甜甜過好年，經典不敗甜餅乾一次擁有。圖／全聯提供
全聯禮盒滿額活動買多省多，吃甜甜過好年，經典不敗甜餅乾一次擁有。圖／全聯提供

農曆新年採買進入最後採買高峰，超市量販通路全面加碼搶客。從全聯、大全聯的滿額回饋與年貨禮盒，到家樂福全通路點數、折價券與線上強檔，再到美廉社巷口即買即省、限量盲袋收藏，新年優惠齊發，讓民眾一次補齊年貨、聰明省荷包。

全聯與大全聯同步推出新春檔期優惠，從日用品、保健補品到人氣禮盒全面加碼，讓消費者一次買齊、一次省足。全聯新春「黃金年貨日」2月13日至2月15日最後波段，福利卡友單筆每滿1,000元贈800限時福利點；使用PX Pay或全支付指定信用卡，單筆滿1,300元再加贈650福利點，整體最高享11%回饋。同期間全店日用品單筆每滿1,000元現折100元，搭配活動最高回饋16%。此外，2月13、21、22日功能性保健食品、即日起至2月26日濃縮精補品，皆祭出滿額現折優惠，補貨、買禮盒正是時候。

大全聯同步推出年終掃除與補品加碼，2月13日至2月15日福利卡友或PX Pay會員單筆滿2,000元享9折。禮盒方面，全聯推出超過200款年節禮盒，IP聯名、經典餅乾與咖啡禮盒齊發；大全聯型錄禮盒滿額再送現金折價券。從居家清潔、營養補給到送禮伴手禮，全聯與大全聯年前優惠一次到位，省錢過好年。

家樂福「horse好事發生」新春檔期優惠即日起至2月24日登場，整合量販、超市、線上購物與家速配，全通路動員，讓民眾一次備齊年菜與年貨。除夕前黃金週2月13日至2月15日，量販店或線上購物單筆滿2,000元、超市或家速配單筆滿888元，即可獲得9折現金折價券回饋，線上下單直接折抵最便利。

活動期間結合OPENPOINT點數回饋，指定商品最高超過10倍點數，並推出6大年貨分類送現金折價券，養身補品再加碼抽iPhone 17、Switch 2等大獎。家樂福APP會員可參加獎勵任務，完成指定水果或禮盒購買，有機會抽10,000元家樂福錢包儲值金。

線上通路優惠同樣強打，線上購物天天進站抽300元紅包，單筆滿額最高回饋20%，還有OPENPOINT最高回饋15%，結帳刷中信uniopen聯名卡最高回饋17%，疊加最高回饋達52%。家速配祭出限時免運，線上商城多款商品買1送1。會員專屬還有日用品、衛生紙、自有品牌與補精飲品滿額回饋與現折活動。搭配APP輪盤抽獎與AI互動紅包活動，讓消費者買得划算、玩得有感，家樂福成為過年採買的超值首選。

美廉社則推出「巷口新春馬上省」，單筆滿150元送20元折價券，指定糖餅禮盒任2件8.8折。即日起至3月3日限量推出Q版招牌燈箱盲袋共9款，售完為止。造型禮盒、人氣點心到童玩一次備齊，巷口過年隨時都能補貨。

家樂福「horse好事發生」新春檔期優惠，除夕前黃金週2月13日至2月15日，量販店或線上購物單筆滿2,000元、超市或家速配單筆滿888元，即可獲得9折現金折價券回饋。圖／家樂福提供
家樂福「horse好事發生」新春檔期優惠，除夕前黃金週2月13日至2月15日，量販店或線上購物單筆滿2,000元、超市或家速配單筆滿888元，即可獲得9折現金折價券回饋。圖／家樂福提供
Pocky甜蜜午茶杯禮盒，紅、粉兩色馬克杯隨機出貨，搭配愛心把手超吸睛。圖／全聯提供
Pocky甜蜜午茶杯禮盒，紅、粉兩色馬克杯隨機出貨，搭配愛心把手超吸睛。圖／全聯提供
全聯推出超過200款禮盒挑戰市場最低價，2月26日前再加碼，持福利卡買生活誌指定禮盒加贈20福利點。圖／全聯提供
全聯推出超過200款禮盒挑戰市場最低價，2月26日前再加碼，持福利卡買生活誌指定禮盒加贈20福利點。圖／全聯提供
家樂福「horse好事發生」新春檔期優惠，除夕前黃金週2月13日至2月15日，量販店或線上購物單筆滿2,000元、超市或家速配單筆滿888元，即可獲得9折現金折價券回饋。圖／家樂福提供
家樂福「horse好事發生」新春檔期優惠，除夕前黃金週2月13日至2月15日，量販店或線上購物單筆滿2,000元、超市或家速配單筆滿888元，即可獲得9折現金折價券回饋。圖／家樂福提供

禮盒 折價券 家樂福 大全聯 年貨 美廉社 超市
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

五星級酒店也有「惜食時段」！台北晶華「惜食8折」即日起推出 還有「首爾草莓蛋糕霸主」快閃要把握

馬年好運開轉 iPhone 17 Pro、紅包驚喜輪番登場

在地人哭了！家樂福台中大墩店突宣布月底熄燈 業者回應：因租約到期

家樂福太狂！210元可吃現煎牛排+蔬菜 老饕讚：肉質完勝夜市

相關新聞

年前採買優惠加碼！全聯祭11%回饋、家樂福滿額9折、美廉社2件8.8折

農曆新年採買進入最後採買高峰，超市量販通路全面加碼搶客。從全聯、大全聯的滿額回饋與年貨禮盒，到家樂福全通路點數、折價券與...

國泰航空官網推新春紅包優惠 購買精選航點最高可折588元

為歡慶農曆新年到來，國泰航空推出「官網獨享新春紅包」優惠，即日起至2026年2月23日，國泰航空會員登入官網領取限量優惠...

三商炸雞「炸雞買6送6、20入炸雞桶199」 頂呱呱「6塊炸雞現省126」

迎接新年好運，「拿坡里披薩．炸雞」推出新品「開運花生嫩雞披薩」，以濃郁花生醬搭配嫩雞肉，象徵好事花生、好運相伴。即日起至...

拿坡里、三商炸雞新春大促開跑 披薩買大送大、炸雞「20隻桶」爆買氣

拿坡里披薩‧炸雞與三商炸雞同步推出新春檔期促銷活動，集結限量收藏、話題新品與高 CP 值炸雞優惠，讓新年餐桌一次到位，熱...

新春機票促銷 國泰航飛日本可再折抵588元

馬年即將到來，航空公司各家推促銷，國泰航空推出「官網獨享新春紅包」優惠，即日起至2026年2月23日，邀請國泰航空的國泰...

金子半之助「天丼套餐」現省123元 繼光香香雞「套餐現省52再送春聯」

「日本橋海鮮丼辻半」自2月13日至2月22日期間，推出期間限定「開春海味盛宴」。其中「新春前菜盛合」以六宮格小缽盛裝，內...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。