聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭明星果品 黃金茂谷豐收 推買柑橘轉好禮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
黃澄澄的「黃金茂谷」相當搶手，今年產量豐且品質好，至於頭城鎮出產的桶柑也大都是老欉栽種，嘗鮮正是好時候。圖／縣府提供
黃澄澄的「黃金茂谷」相當搶手，今年產量豐且品質好，至於頭城鎮出產的桶柑也大都是老欉栽種，嘗鮮正是好時候。圖／縣府提供

宜蘭頭城鎮供不應求的明星果品「黃金茂谷」今年產量豐且品質好，桶柑也大都是老欉栽種，質量均佳。頭城鎮農會過年前推出「買柑橘轉好禮」，買柑橘或搭配頭圍農驛館商品滿一千元，即可獲得一次轉盤抽獎，獎品包含新品橘烤披薩及特色農產等好禮。

頭城鎮依山傍海，海風挾帶微量鹽霧沉降於果園，為柑橘帶來天然養分，所以能夠栽培出果肉柔軟細緻、風味濃郁的柑橘果品，尤其頭城黃金茂谷與其他地方不同，水分飽滿且甜度高，每年上市都很搶手。

今年氣候適宜，產量比去年成長約百分之五十，甜度十二度，距離農曆春節不到兩周，嘗鮮正是時候。

頭城鎮農會總幹事吳立民指出，黃金茂谷與桶柑都是農會新春檔期的明星果品，其中黃金茂谷歷經十三年栽培試驗，近年在農友用心栽培，以及技術持續精進下，是品質穩定、產量良好的成熟階段。

頭城鎮黃金茂谷栽培面積約十公頃，年產量二十萬台斤；桶柑生產面積約十二公頃，多為三十至五十年以上的大顆老欉，產量約十五萬台斤。

縣府農業處表示，黃金茂谷依規格不同，每台斤售價六十至九十元，桶柑每台斤售價四十至六十元，並推出五斤裝及十斤裝供民眾選購，民眾可至「頭圍農驛品網路商城」線上訂購或洽頭圍農驛品牌館。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

天生投資神童？河北10歲女童怕被父母花掉壓歲錢 3年前起布局買黃金

澳門英皇娛樂酒店拆黃金地磚變賣 獲利近百倍

深圳女買相機發現logo是黃金 業者：1克「足金」、全國僅99份

是你嗎？ 名字有「驫」免費住套房！ 六福莊急道歉尋人：3隻馬算數、可住黃金套房

相關新聞

宜蘭明星果品 黃金茂谷豐收 推買柑橘轉好禮

宜蘭頭城鎮供不應求的明星果品「黃金茂谷」今年產量豐且品質好，桶柑也大都是老欉栽種，質量均佳。頭城鎮農會過年前推出「買柑橘...

國泰航空官網推新春紅包優惠 購買精選航點最高可折588元

為歡慶農曆新年到來，國泰航空推出「官網獨享新春紅包」優惠，即日起至2026年2月23日，國泰航空會員登入官網領取限量優惠...

三商炸雞「炸雞買6送6、20入炸雞桶199」 頂呱呱「6塊炸雞現省126」

迎接新年好運，「拿坡里披薩．炸雞」推出新品「開運花生嫩雞披薩」，以濃郁花生醬搭配嫩雞肉，象徵好事花生、好運相伴。即日起至...

拿坡里、三商炸雞新春大促開跑 披薩買大送大、炸雞「20隻桶」爆買氣

拿坡里披薩‧炸雞與三商炸雞同步推出新春檔期促銷活動，集結限量收藏、話題新品與高 CP 值炸雞優惠，讓新年餐桌一次到位，熱...

新春機票促銷 國泰航飛日本可再折抵588元

馬年即將到來，航空公司各家推促銷，國泰航空推出「官網獨享新春紅包」優惠，即日起至2026年2月23日，邀請國泰航空的國泰...

金子半之助「天丼套餐」現省123元 繼光香香雞「套餐現省52再送春聯」

「日本橋海鮮丼辻半」自2月13日至2月22日期間，推出期間限定「開春海味盛宴」。其中「新春前菜盛合」以六宮格小缽盛裝，內...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。