三商炸雞「炸雞買6送6、20入炸雞桶199」 頂呱呱「6塊炸雞現省126」

迎接新年好運，「拿坡里披薩．炸雞」推出新品「開運花生嫩雞披薩」，以濃郁花生醬搭配嫩雞肉，象徵好事花生、好運相伴。即日起至3月4日期間，針對指定大披薩並推出「買大送大」優惠，包括開運花生嫩雞披薩、夏威夷海鮮雙享披薩、漁夫燒肉雙享披薩、招牌牛丼披薩、金賞烏魚子披薩、起司五重派對披薩等口味均享優惠，原價880元起，優惠價490元。

除此之外，活動期間點購指定套餐，即可獲得「可口可樂限量撲克牌」1副，數量有限，送完為止。拿坡里「原味蛋塔」同步推出限時優惠，6入原價270元，特惠價199元。

「三商炸雞」即日起至3月16日期間，推出「20隻爆打檸檬胡椒桶」優惠，內含10隻原味胡椒翅腿、10隻檸檬脆皮二節翅，原價480元，特惠價199元，現省281元。另外在2月23日前，外帶6塊義式炸雞即可再送6塊義式炸雞，現享「買6送6」，原價780元，特惠價366元。活動期間單筆結帳滿499元，另加贈「煉乳銀絲卷」1份。

「頂呱呱」自2月4日至2月11日推出期間限定「新春好雞運 馬上頂呱呱」新春優惠活動。主打款「66大順炸雞桶」，內含原味雞腿3隻與原味炸雞3塊，原價375元，特價249元，現省126元。每塊加價4元，還可升級為辣味炸雞，讓民眾依照口味自由搭配。

凡購買66大順炸雞桶，還可享「地瓜薯條買1送1」加購方案，優惠價65元。另外「辣味雞翅2入」原價118元，特價99元，香辣滋味讓新春聚餐更過癮。