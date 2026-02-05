快訊

越南富國島旅行團292人被丟包 年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

肉舖師傅最愛卻被低估的部位 內行人教你學會挑選「窮人的肋眼」

職棒史上第一人！從奧運銀牌變成新竹市副市長 林琨瀚讓三商虎迷印象深刻

拿坡里、三商炸雞新春大促開跑 披薩買大送大、炸雞「20隻桶」爆買氣

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
拿坡里披薩‧炸雞與三商炸雞同步推出新春檔期促銷活動。三商餐飲／提供
拿坡里披薩‧炸雞與三商炸雞同步推出新春檔期促銷活動。三商餐飲／提供

拿坡里披薩‧炸雞與三商炸雞同步推出新春檔期促銷活動，集結限量收藏、話題新品與高 CP 值炸雞優惠，讓新年餐桌一次到位，熱鬧又有感。拿坡里新春期間攜手可口可樂推出限量撲克牌。活動期間於門市內用或外帶，點購指定套餐，即可獲得可口可樂限量撲克牌乙副，數量有限，送完為止。結合節慶聚會與收藏話題，成為新春餐桌上的人氣亮點。

迎接新年好運，拿坡里推出新品「開運花生嫩雞披薩」，以濃郁花生醬搭配嫩雞肉，象徵好事花生、好運相伴。活動期間推出新品披薩買大送大優惠，兩個大披薩原價 880 元起，特惠價 490 元。指定六款新品口味包含：開運花生嫩雞披薩、夏威夷海鮮雙享披薩、漁夫燒肉雙享披薩、招牌牛丼披薩、金賞烏魚子披薩、起司五重派對披薩，甜品新寵-拿坡里人氣經典原味蛋塔同步推出限時優惠，蛋塔 6 入原價 270 元，特惠價 199 元。蛋奶素配方、未含牛油，千層酥皮，口感酥香不膩，適合節慶聚會與餐後甜點分享。

三商炸雞新春檔期重磅推出「20 隻爆打檸檬胡椒桶」，內容包含 10 隻原味胡椒翅腿與 10 隻檸檬脆皮二節翅，原價 480 元，特惠價 199 元，主打高份量、高 CP 值，適合家庭團圓與朋友聚會。活動即日起至 3 月 16 日止。

此外，新春限定「買 6 送 6」同步登場，即日起至 2 月 23 日，外帶 6 塊義式炸雞即可再送 6 塊，12 塊義式炸雞原價 780 元，特惠價 366 元。活動期間單筆結帳滿 499 元，另加贈煉乳銀絲卷乙份，三商 i 美食會員加碼專屬回饋，即日起至 3 月 14 日，會員於 APP 使用 3 點即可兌換限定優惠券，外帶「20 隻爆打檸檬胡椒桶」可享會員價 195 元，兌換後可使用至 3 月 16 日。新春團圓時刻，兩大品牌同步加碼，以實在優惠與話題新品，為節慶餐桌帶來滿滿好運與歡樂氣氛。

活動 花生
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

現省414元！三商炸雞「買6送6、二節翅10支99」　滿額再送煉乳銀絲卷

激省攻略來了！拿坡里「8塊烤雞199元、大披薩買1送1」 三商炸雞「炸雞桶買1送1」狂省414元

無上限「炸雞山」免費吃！新店最美早午餐「壽星幾歲送幾支」 還有「全日早午餐、手開窯烤披薩」新菜單登場

機車怎麼載好市多大披薩？阿伯妙計「夾住」 網友盛讚：真強

相關新聞

拿坡里、三商炸雞新春大促開跑 披薩買大送大、炸雞「20隻桶」爆買氣

拿坡里披薩‧炸雞與三商炸雞同步推出新春檔期促銷活動，集結限量收藏、話題新品與高 CP 值炸雞優惠，讓新年餐桌一次到位，熱...

新春機票促銷 國泰航飛日本可再折抵588元

馬年即將到來，航空公司各家推促銷，國泰航空推出「官網獨享新春紅包」優惠，即日起至2026年2月23日，邀請國泰航空的國泰...

金子半之助「天丼套餐」現省123元 繼光香香雞「套餐現省52再送春聯」

「日本橋海鮮丼辻半」自2月13日至2月22日期間，推出期間限定「開春海味盛宴」。其中「新春前菜盛合」以六宮格小缽盛裝，內...

SOGO春節福袋大獎攻略 送你飛巴黎、日本商務艙雙人來回機票

每年春節，遠東SOGO台北店福袋開賣，總是人潮、買氣保證，SOGO公布今年福袋大獎澎湃好禮陣容，2月17日至2月19日（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。