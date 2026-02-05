拿坡里、三商炸雞新春大促開跑 披薩買大送大、炸雞「20隻桶」爆買氣

拿坡里披薩‧炸雞與三商炸雞同步推出新春檔期促銷活動，集結限量收藏、話題新品與高 CP 值炸雞優惠，讓新年餐桌一次到位，熱鬧又有感。拿坡里新春期間攜手可口可樂推出限量撲克牌。活動期間於門市內用或外帶，點購指定套餐，即可獲得可口可樂限量撲克牌乙副，數量有限，送完為止。結合節慶聚會與收藏話題，成為新春餐桌上的人氣亮點。

迎接新年好運，拿坡里推出新品「開運花生嫩雞披薩」，以濃郁花生醬搭配嫩雞肉，象徵好事花生、好運相伴。活動期間推出新品披薩買大送大優惠，兩個大披薩原價 880 元起，特惠價 490 元。指定六款新品口味包含：開運花生嫩雞披薩、夏威夷海鮮雙享披薩、漁夫燒肉雙享披薩、招牌牛丼披薩、金賞烏魚子披薩、起司五重派對披薩，甜品新寵-拿坡里人氣經典原味蛋塔同步推出限時優惠，蛋塔 6 入原價 270 元，特惠價 199 元。蛋奶素配方、未含牛油，千層酥皮，口感酥香不膩，適合節慶聚會與餐後甜點分享。

三商炸雞新春檔期重磅推出「20 隻爆打檸檬胡椒桶」，內容包含 10 隻原味胡椒翅腿與 10 隻檸檬脆皮二節翅，原價 480 元，特惠價 199 元，主打高份量、高 CP 值，適合家庭團圓與朋友聚會。活動即日起至 3 月 16 日止。

此外，新春限定「買 6 送 6」同步登場，即日起至 2 月 23 日，外帶 6 塊義式炸雞即可再送 6 塊，12 塊義式炸雞原價 780 元，特惠價 366 元。活動期間單筆結帳滿 499 元，另加贈煉乳銀絲卷乙份，三商 i 美食會員加碼專屬回饋，即日起至 3 月 14 日，會員於 APP 使用 3 點即可兌換限定優惠券，外帶「20 隻爆打檸檬胡椒桶」可享會員價 195 元，兌換後可使用至 3 月 16 日。新春團圓時刻，兩大品牌同步加碼，以實在優惠與話題新品，為節慶餐桌帶來滿滿好運與歡樂氣氛。