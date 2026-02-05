快訊

越南富國島旅行團292人被丟包 年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

肉舖師傅最愛卻被低估的部位 內行人教你學會挑選「窮人的肋眼」

職棒史上第一人！從奧運銀牌變成新竹市副市長 林琨瀚讓三商虎迷印象深刻

汁多飽滿甜度高…宜蘭頭城「黃金茂谷」搶鮮上市 消費滿千抽抽樂

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
頭城鎮供不應求的明星果品「黃金茂谷」上市了，今年產量豐且品質好，至於桶柑也大多是老欉栽種，質量均佳，頭城鎮農會過年前有促銷活動，嘗鮮正是好時候。圖／縣府提供
頭城鎮供不應求的明星果品「黃金茂谷」上市了，今年產量豐且品質好，至於桶柑也大多是老欉栽種，質量均佳，頭城鎮農會過年前有促銷活動，嘗鮮正是好時候。圖／縣府提供

年節正是宜蘭柑橘鮮果上市季節，頭城鎮供不應求的明星果品「黃金茂谷」今年產量豐且品質好，至於桶柑也大多是老欉栽種，質量均佳。頭城鎮農會過年前推出「買柑橘轉好禮」，凡購買柑橘或搭配頭圍農驛館商品滿1000元，即可獲得1次轉盤抽獎，獎品包含新品橘烤披薩及特色農產等好禮。

頭城鎮依山傍海，海風挾帶微量鹽霧沉降於果園，為柑橘帶來天然養分，所以能夠栽培出果肉柔軟細緻、風味濃郁的柑橘果品，尤其頭城黃金茂谷與其他地方不同，水份飽滿且甜度高，每年上市都很搶手。今年氣候適宜，產量比去年成長約50%，甜度12度，距離農曆春節不到兩周，嘗鮮正是時候。

頭城鎮農會總幹事吳立民指出，黃金茂谷與桶柑是農會新春檔期的明星果品，其中黃金茂谷歷經13年栽培試驗，近年在農友用心栽培及技術持續精進，品質穩定、產量良好的成熟階段。頭城鎮黃金茂谷栽培面積約10公頃，年產量20萬台斤；桶柑生產面積約12公頃，多為30至50年以上的大顆老欉，產量約15萬台斤。

除鮮果銷售外，農會也積極推動天然加工品，導入食農體驗遊程，並結合在地青農合作研發產品上市，透過春節應景果品行銷及產品推廣，擴大效益。

縣政府農業處表示，黃金茂谷依規格不同，每台斤售價60至90元，桶柑每台斤售價40至60元，並推出5斤裝及10斤裝供民眾選購，民眾可至「頭圍農驛品網路商城」線上訂購，或洽頭圍農驛品牌館。

即日起至2月15日推出買柑橘轉好禮，消費滿千就有一次轉盤抽獎機會，獎品包含在地的「橘烤披薩」及農會特色產品，每一盤都有獎。

黃澄澄的「黃金茂谷」相當搶手，今年產量豐且品質好，至於頭城鎮出產的桶柑也大多是老欉栽種，嘗鮮正是好時候。圖／縣府提供
黃澄澄的「黃金茂谷」相當搶手，今年產量豐且品質好，至於頭城鎮出產的桶柑也大多是老欉栽種，嘗鮮正是好時候。圖／縣府提供
受惠於氣候良好，宜蘭頭城鎮明星果品「黃金茂谷」與老欉桶柑，今年的產量與品質都很讚。圖／縣府提供
受惠於氣候良好，宜蘭頭城鎮明星果品「黃金茂谷」與老欉桶柑，今年的產量與品質都很讚。圖／縣府提供
縣政府代理縣長林茂盛行銷「黃金茂谷」與桶柑，頭城鎮農會在年節前推出消費滿千可參加抽獎。圖／縣府提供
縣政府代理縣長林茂盛行銷「黃金茂谷」與桶柑，頭城鎮農會在年節前推出消費滿千可參加抽獎。圖／縣府提供

黃金 柑橘 農會
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

橋水基金創辦人達里歐重申 黃金仍是資金避風港

東超／領航猿不敵琉球黃金國王仍晉級6強 國王輸球晉級看對手臉色

影／黃金存放美國安全嗎？德國民眾憂心「可能會被川普沒收」

黃金暴衝有底氣還是泡沫？「黃金王子」拆炒作遊戲：不懂白銀為何大漲...短線隨時會回檔

相關新聞

拿坡里、三商炸雞新春大促開跑 披薩買大送大、炸雞「20隻桶」爆買氣

拿坡里披薩‧炸雞與三商炸雞同步推出新春檔期促銷活動，集結限量收藏、話題新品與高 CP 值炸雞優惠，讓新年餐桌一次到位，熱...

新春機票促銷 國泰航飛日本可再折抵588元

馬年即將到來，航空公司各家推促銷，國泰航空推出「官網獨享新春紅包」優惠，即日起至2026年2月23日，邀請國泰航空的國泰...

金子半之助「天丼套餐」現省123元 繼光香香雞「套餐現省52再送春聯」

「日本橋海鮮丼辻半」自2月13日至2月22日期間，推出期間限定「開春海味盛宴」。其中「新春前菜盛合」以六宮格小缽盛裝，內...

SOGO春節福袋大獎攻略 送你飛巴黎、日本商務艙雙人來回機票

每年春節，遠東SOGO台北店福袋開賣，總是人潮、買氣保證，SOGO公布今年福袋大獎澎湃好禮陣容，2月17日至2月19日（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。