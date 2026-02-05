汁多飽滿甜度高…宜蘭頭城「黃金茂谷」搶鮮上市 消費滿千抽抽樂

年節正是宜蘭柑橘鮮果上市季節，頭城鎮供不應求的明星果品「黃金茂谷」今年產量豐且品質好，至於桶柑也大多是老欉栽種，質量均佳。頭城鎮農會過年前推出「買柑橘轉好禮」，凡購買柑橘或搭配頭圍農驛館商品滿1000元，即可獲得1次轉盤抽獎，獎品包含新品橘烤披薩及特色農產等好禮。

頭城鎮依山傍海，海風挾帶微量鹽霧沉降於果園，為柑橘帶來天然養分，所以能夠栽培出果肉柔軟細緻、風味濃郁的柑橘果品，尤其頭城黃金茂谷與其他地方不同，水份飽滿且甜度高，每年上市都很搶手。今年氣候適宜，產量比去年成長約50%，甜度12度，距離農曆春節不到兩周，嘗鮮正是時候。

頭城鎮農會總幹事吳立民指出，黃金茂谷與桶柑是農會新春檔期的明星果品，其中黃金茂谷歷經13年栽培試驗，近年在農友用心栽培及技術持續精進，品質穩定、產量良好的成熟階段。頭城鎮黃金茂谷栽培面積約10公頃，年產量20萬台斤；桶柑生產面積約12公頃，多為30至50年以上的大顆老欉，產量約15萬台斤。

除鮮果銷售外，農會也積極推動天然加工品，導入食農體驗遊程，並結合在地青農合作研發產品上市，透過春節應景果品行銷及產品推廣，擴大效益。

縣政府農業處表示，黃金茂谷依規格不同，每台斤售價60至90元，桶柑每台斤售價40至60元，並推出5斤裝及10斤裝供民眾選購，民眾可至「頭圍農驛品網路商城」線上訂購，或洽頭圍農驛品牌館。