新春機票促銷 國泰航飛日本可再折抵588元

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
國泰航空推出「官網獨享新春紅包」優惠，即日起至2026年2月23日，邀請國泰航空的國泰會員登入官網領取限量優惠碼，於每日上午10時準時開放使用，預訂香港及日本指定航點來回機票，最高可享588元折扣。圖／國泰航空提供
馬年即將到來，航空公司各家推促銷，國泰航空推出「官網獨享新春紅包」優惠，即日起至2026年2月23日，邀請國泰航空的國泰會員登入官網領取限量優惠碼，於每天上午10時準時開放使用，預訂香港及日本指定航點來回機票，最高可享588元折扣。

本次新春紅包優惠為官網限定、每日限量釋出，數量有限，先到先得。其中，優惠編號26LNY288適用台北及高雄往返香港航線，每張機票可折抵288元，每日限首60張；優惠編號26LNY588則適用台北往返日本熱門航點東京、大阪及名古屋，每張機票可折抵588元，同樣每日限首60張。所有優惠皆適用於經濟艙來回行程，訂票期間為即日起至2026年2月23日，適用出發期間為2026年2月19日至6月30日，讓旅客可依自身行程彈性規劃旅程。

旅客可輕鬆前往香港體驗城市節慶氛圍與美食文化，或前往日本感受春日賞櫻季節的浪漫景致，無論是走春小旅行、親子假期，或安排一趟說走就走的城市漫遊，都能以優惠價格輕鬆啟程。馬年象徵活力奔放、步伐向前，國泰航空期盼在嶄新的一年，持續陪伴旅客乘著好運展翅高飛，開啟更多精彩旅程。

馬年 機票 日本 國泰
