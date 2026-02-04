金子半之助「天丼套餐」現省123元 繼光香香雞「套餐現省52再送春聯」
「日本橋海鮮丼辻半」自2月13日至2月22日期間，推出期間限定「開春海味盛宴」。其中「新春前菜盛合」以六宮格小缽盛裝，內含有松葉蟹三杯醋、穴子佐炸海苔/烏魚子蘿蔔/磯煮滷鮑魚、海膽魚卵佐山藥泥、伊達捲/燻鴨胸/黑豆、章魚佐柚子味噌、昆布捲/櫻餅/黃金栗子等六款品項，囊括酸甜、鹹香、煙燻等不同風味，每份999元。另款「新春刺身盛合」則是有香檸佐胭脂蝦與魚卵、赤貝、海膽、黑鮪魚腹肉、鮪魚、北寄貝、煙燻烏魚子干貝等11款海鮮食材，每份1,299元。
主打日式天丼的「金子半之助」，針對新春到來，自2月13日至2月22日期間，以自家招牌餐點為主角，推出雙人、三人套餐。其中雙人套餐包括有江戶前天丼、天丼、海苔1份，原價1,076元，優惠999元；三人套餐則有江戶前天丼、上天丼、和牛漢堡肉天丼、鳳尾蝦3支，原價1,722元，優惠價1,599元。此外，還有特別限定版雙人套餐，集結黑松露龍蝦上天丼、和牛漢堡肉天丼、鳳尾蝦2支，原價1,495元，優惠1,399元。
「繼光香香雞」自2月6日至3月1日期間，限時推出2款新春套餐。主打款「新春大吉餐」包含香香炸雞XL、阿根廷魷魚M、蒜脆杏鮑菇、甜心地瓜球2份，原價450元，優惠價398元，現省52元。凡購買「新春大吉餐」再附贈限量馬年好運春聯1張，全台門市限量1萬張，贈完為止。另款「新春開運餐」則包括香香炸雞L、阿根廷魷魚M、蒜脆杏鮑菇，原價340元，優惠價298元。
