快訊

今年第二號颱風「西洋望」形成 最新路徑、對台影響機率曝光

才喊「感情不會斷」…陳怡君涉助理費案 綠廉政會決議停權2年半

金子半之助「天丼套餐」現省123元 繼光香香雞「套餐現省52再送春聯」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「金子半之助」新春套餐，吃得到天井、上天丼等不同招牌餐點。記者陳睿中／攝影
「金子半之助」新春套餐，吃得到天井、上天丼等不同招牌餐點。記者陳睿中／攝影

「日本橋海鮮丼辻半」自2月13日至2月22日期間，推出期間限定「開春海味盛宴」。其中「新春前菜盛合」以六宮格小缽盛裝，內含有松葉蟹三杯醋、穴子佐炸海苔/烏魚子蘿蔔/磯煮滷鮑魚、海膽魚卵佐山藥泥、伊達捲/燻鴨胸/黑豆、章魚佐柚子味噌、昆布捲/櫻餅/黃金栗子等六款品項，囊括酸甜、鹹香、煙燻等不同風味，每份999元。另款「新春刺身盛合」則是有香檸佐胭脂蝦與魚卵、赤貝、海膽、黑鮪魚腹肉、鮪魚、北寄貝、煙燻烏魚子干貝等11款海鮮食材，每份1,299元。

主打日式天丼的「金子半之助」，針對新春到來，自2月13日至2月22日期間，以自家招牌餐點為主角，推出雙人、三人套餐。其中雙人套餐包括有江戶前天丼、天丼、海苔1份，原價1,076元，優惠999元；三人套餐則有江戶前天丼、上天丼、和牛漢堡肉天丼、鳳尾蝦3支，原價1,722元，優惠價1,599元。此外，還有特別限定版雙人套餐，集結黑松露龍蝦上天丼、和牛漢堡肉天丼、鳳尾蝦2支，原價1,495元，優惠1,399元。

「繼光香香雞」自2月6日至3月1日期間，限時推出2款新春套餐。主打款「新春大吉餐」包含香香炸雞XL、阿根廷魷魚M、蒜脆杏鮑菇、甜心地瓜球2份，原價450元，優惠價398元，現省52元。凡購買「新春大吉餐」再附贈限量馬年好運春聯1張，全台門市限量1萬張，贈完為止。另款「新春開運餐」則包括香香炸雞L、阿根廷魷魚M、蒜脆杏鮑菇，原價340元，優惠價298元。

「繼光香香雞」限時推出新春套餐，並能獲贈限量馬年好運春聯。記者陳睿中／攝影
「繼光香香雞」限時推出新春套餐，並能獲贈限量馬年好運春聯。記者陳睿中／攝影
日本橋海鮮丼辻半推出「新春前菜盛合」、「新春刺身盛合」。圖／日本橋海鮮丼辻半提供
日本橋海鮮丼辻半推出「新春前菜盛合」、「新春刺身盛合」。圖／日本橋海鮮丼辻半提供
「金子半之助」針對新春到來，推出雙人、三人套餐優惠方案。記者陳睿中／攝影
「金子半之助」針對新春到來，推出雙人、三人套餐優惠方案。記者陳睿中／攝影

套餐 黑鮪魚 阿根廷
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

藏壽司啟動史上最大菜單改版！五段新盤價全曝光、扭蛋遊戲雙倍玩

新春送海苔、人蔘飲、酸菜魚！5間年節禮盒　還有維尼、三眼怪相伴

2026最強吃法！ 「12元布丁＋這2樣」秒變高級「海膽料理」 網推爆：素食海膽超合理

嬰幼兒海苔重金屬超標 醫示警：恐致智力不足、腎臟衰竭且無解毒劑

相關新聞

金子半之助「天丼套餐」現省123元 繼光香香雞「套餐現省52再送春聯」

「日本橋海鮮丼辻半」自2月13日至2月22日期間，推出期間限定「開春海味盛宴」。其中「新春前菜盛合」以六宮格小缽盛裝，內...

SOGO春節福袋大獎攻略 送你飛巴黎、日本商務艙雙人來回機票

每年春節，遠東SOGO台北店福袋開賣，總是人潮、買氣保證，SOGO公布今年福袋大獎澎湃好禮陣容，2月17日至2月19日（...

名字帶「馬」看過來！關西六福莊晚餐招待、黃金套房免費住

迎來2026歲次丙午馬年，亞洲第一間生態度假旅館「關西六福莊」於2月1日起推出「馬的優惠」馬年限定住房優惠活動。凡於2月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。