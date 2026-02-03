快訊

SOGO春節福袋大獎攻略 送你飛巴黎、日本商務艙雙人來回機票

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO台北店買福袋抽長榮航空機票、天母店消費滿額抽大登旅遊知名郵輪與雙人機票。圖／遠東SOGO提供
每年春節，遠東SOGO台北店福袋開賣，總是人潮、買氣保證，SOGO公布今年福袋大獎澎湃好禮陣容，2月17日至2月19日（初一至初三）期間只要買福袋即可參加刮刮樂活動，有機會刮中長榮航空皇璽桂冠艙巴黎、日本雙人來回機票，一連三天要送出126萬機票豪禮，此外，初一到初三還可再抽電動摺疊自行車、新春開運金幣等。

買福袋除了商務艙機票大獎，百貨樓面也有必搶的福袋券，忠孝館大年初一到初三於3樓購買1千元福袋(初一限量150袋、初二初三各限量100袋)，即有機會獲得初一大獎、價值約65,000元起的「周大福馬年生肖系列黃金一馬當先黃金金條」一名；9樓同樣推出1,000元福袋券(限量100袋)，初一大獎為價值26萬元的「Stressless Live電動休閒椅」；復興館必搶CP值攻頂的珍饌福袋，「不二家生布丁+舒芙蕾布丁」1組6入只要369元(初一至初三每天各限量15組)，即可參加刮刮樂，有機會刮中長榮航空皇璽桂冠艙雙人指定航點來回機票。

此外，初一至初六SOGO台北店再加碼抽市價約46,600元起的「Just Gold鎮金店金馬迎福黃金擺件」，活動期間於忠孝館、復興館單筆消費滿2,000元，並累積快樂購卡，即可獲得一次抽獎機會，單筆消費可累抽。

天母店初一至初三推出全館當日累計消費滿5,000元，有機會抽中每日限定大獎，像是初一有價值17萬9,200元的大登旅遊新加坡知名遊輪假期（含新加坡雙人來回機票）、價值12萬5,000元的泰國蘇梅島六善度假飯店住宿券。各樓層同步推出千元福袋，有機會抽中點睛品金元寶、Macbook Pro等萬元獎項。初一到初三還有抽紅包活動，花100元即可參加，最大獎為1萬元SOGO電子商品券，每日限量200份。

除了買福袋搏好運外，SOGO即日起至2月22日推出新春採購優惠，攜手9大指定銀行推出指定業種最高8%回饋，刷中國信託SOGO聯名卡指定業種最高享12%回饋。

遠東SOGO董事長黃晴雯（左四）指出，今年SOGO春節檔期業績目標40億元。圖／遠東SOGO提供
忠孝館初二限定，SHISEIDO國際櫃NO.1乳霜王組價值5,376元，優惠價2,800元，限量50組。圖／遠東SOGO提供
忠孝館12樓活動會館2月11日至2月22日推出adidas新春限定回饋特賣會3.5折起，戶外潮流運動6折起。圖／遠東SOGO提供
復興館Häagen-Dazs品脫禮袋組(品脫4入) 原價1,436元，特價999元，限量50組。圖／遠東SOGO提供
復興館初一限定satana背包福袋組原價17,080元，特價3,888元組，限量20組。圖／遠東SOGO提供
福袋 SOGO 機票 春節

