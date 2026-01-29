六福莊推「馬的優惠」 名字中有馬最高免費住價值2萬黃金套房

迎接 2026 歲次丙午馬年，亞洲第一間生態度假旅館「關西六福莊」，於2月1日起隆重推出「馬的優惠」馬年限定住房優惠活動。凡於 2026年2月1日至4月30日期間（農曆春節不適用），自官網/電話訂房預訂入住關西六福莊，入住旅客姓名中含有「馬」或「馬部首」之文字，即可依據姓名中「馬」的數量，享有包含斑馬/河馬生態體驗、風味晚餐，甚至「黃金套房」免費入住等尊榮禮遇，透過趣味的馬年姓名關聯，邀請民眾在開春之際，與親友一同感受與動物共眠的獨特魅力。

作為全台首屈一指的生態度假飯店，關西六福莊始終堅持環境永續與生命教育的核心價值。飯店坐落於新竹關西，以「與自然共生」為設計理念，讓賓客只需推開房門，便能俯瞰斑馬、白犀牛、環尾狐猴與狐獴等非洲草原動物的自然日常。這種與野生動物零距離的沉浸式住宿體驗，不僅深受親子家庭喜愛，更是許多追求慢活、喜愛生態旅遊者的首選。在馬年到來之際，關西六福莊更結合園區內代表性的斑馬生態體驗與河馬生態體驗，打造馬年專屬的節慶儀式感。

本次「馬的優惠」活動，針對官網預訂住房專案入住的旅客，只要入住房客姓名中帶有馬或馬部首之文字（如：馬、馮、駱、騰、驊、駿、騏、騫…等），依照不同字數提供三種等級禮遇：姓名中含「一隻馬」的賓客，入住即贈送「斑馬生態體驗」或「河馬生態遊程」2人次；姓名中含「兩隻馬」的賓客，除斑馬/河馬生態體驗外，再加碼招待「風味晚餐」2客；而最受矚目的尊榮禮遇，則是針對姓名中含「三隻馬」的賓客，將招待免費入住「黃金套房」，並包含 2 客活力早餐與六福村入園手環（每日限量招待1間），讓「馬」上好運直接升級為頂級假期。

關西六福莊特別提醒，本優惠僅限透過官方網站、電話或信件之直客訂房適用，第三方平台如：OTA網路旅行社、旅行社、團購、住宿券…等第三方訂房恕不適用馬的優惠。姓名符合「三隻馬」禮遇之賓客，因每日限量1間且需人工審核，須至少提前 7 天致電訂房。使用馬的優惠，入住時請務必攜帶含照片之身分證件以供現場核對。