名字帶「馬」看過來！關西六福莊晚餐招待、黃金套房免費住

迎來2026歲次丙午馬年，亞洲第一間生態度假旅館「關西六福莊」於2月1日起推出「馬的優惠」馬年限定住房優惠活動。凡於2月1日至4月30日期間（農曆春節不適用），自官網/電話訂房預訂入住關西六福莊，入住旅客姓名中含有「馬」或「馬部首」，即可依據姓名中「馬」的數量，享有包含斑馬/河馬生態體驗、風味晚餐，以及「黃金套房」免費入住等禮遇。

關西六福莊坐落於新竹關西，以「與自然共生」為設計理念，旅客只需推開房門，即可俯瞰斑馬、白犀牛、環尾狐猴與狐獴等非洲草原動物的自然日常。這種與野生動物零距離的沉浸式住宿體驗，不僅深受親子家庭喜愛，更是許多追求慢活、喜愛生態旅遊者的首選。

此次推出「馬的優惠」活動，針對官網預訂住房專案入住的旅客，只要入住房客姓名中帶有馬或馬部首之文字（如馬、馮、駱、騰、驊、駿、騏、騫等），依照不同字數提供三種等級禮遇：姓名中含「一隻馬」的賓客，入住即贈送「斑馬生態體驗」或「河馬生態遊程」2人次；姓名中含「兩隻馬」的賓客，除斑馬/河馬生態體驗外，再加碼招待「風味晚餐」2客。

而最受矚目的尊榮禮遇，則是針對姓名中含「三隻馬」的賓客，將招待免費入住「黃金套房」，並包含2客活力早餐與六福村入園手環（每日限量招待1間），讓「馬」上好運直接升級為頂級假期。