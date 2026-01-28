現省414元！三商炸雞「買6送6、二節翅10支99」 滿額再送煉乳銀絲卷

即日起至2月23日期間，「三商炸雞」推出炸雞優惠方案，外帶6塊義式炸雞，即加贈6塊義式炸雞，現享買6送6優惠，原價780元，優惠價366元；三商i美食會員憑會員點數，可再享會員特惠價356元。另外「檸檬脆皮二節翅」同步推出新春優惠，外帶10隻原價200元，優惠價99元，適合搭配義式炸雞一同享用。

此外，活動期間單筆滿499元，即可獲贈「煉乳銀絲卷」一份；外帶「玉米筍」原價79元，優惠價39元；外帶「煉乳銀絲卷」原價89元，優惠價49元。

必勝客針對新春到來，升級推出「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」，以鮑魚搭配厚實干貝，再鋪上酥炸軟殼蟹，最後淋上濃郁蟹黃醬汁，大比薩原價968元，享外帶買大送大／外送買大送小，PK APP外帶單點嚐鮮價499元。另外「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」也重新回歸市場，全台限量1,000份，優惠價1,888元，僅限APP預購。