快訊

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

陸14家鼎泰豐無預警歇業！大股東控前董座拒交接、4.65億元金流不清

聽新聞
0:00 / 0:00

現省414元！三商炸雞「買6送6、二節翅10支99」 滿額再送煉乳銀絲卷

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」限時限量回歸。圖／必勝客提供
必勝客「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」限時限量回歸。圖／必勝客提供

即日起至2月23日期間，「三商炸雞」推出炸雞優惠方案，外帶6塊義式炸雞，即加贈6塊義式炸雞，現享買6送6優惠，原價780元，優惠價366元；三商i美食會員憑會員點數，可再享會員特惠價356元。另外「檸檬脆皮二節翅」同步推出新春優惠，外帶10隻原價200元，優惠價99元，適合搭配義式炸雞一同享用。

此外，活動期間單筆滿499元，即可獲贈「煉乳銀絲卷」一份；外帶「玉米筍」原價79元，優惠價39元；外帶「煉乳銀絲卷」原價89元，優惠價49元。

必勝客針對新春到來，升級推出「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」，以鮑魚搭配厚實干貝，再鋪上酥炸軟殼蟹，最後淋上濃郁蟹黃醬汁，大比薩原價968元，享外帶買大送大／外送買大送小，PK APP外帶單點嚐鮮價499元。另外「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」也重新回歸市場，全台限量1,000份，優惠價1,888元，僅限APP預購。

同時必勝客也將烏魚子融入起司，推出「金饌烏魚子火山熔岩餅皮」，可以享受烏魚子與5種起司交織而成的濃郁鹹香，加購價249元，2月9日前可享早鳥優惠219元。

三商炸雞推出「買6送6」限時優惠。圖／三商炸雞提供
三商炸雞推出「買6送6」限時優惠。圖／三商炸雞提供
必勝客升級推出「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」。圖／必勝客提供
必勝客升級推出「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」。圖／必勝客提供

烏魚子 必勝客 銀絲卷

延伸閱讀

激省攻略來了！拿坡里「8塊烤雞199元、大披薩買1送1」 三商炸雞「炸雞桶買1送1」狂省414元

鼓勵學童多閱讀 花蓮市圖寒假借書送炸雞薯條

無上限「炸雞山」免費吃！新店最美早午餐「壽星幾歲送幾支」 還有「全日早午餐、手開窯烤披薩」新菜單登場

士林夜市旁千萬跑車碰撞外送員 炸雞剛取餐就被擊落

相關新聞

現省414元！三商炸雞「買6送6、二節翅10支99」 滿額再送煉乳銀絲卷

即日起至2月23日期間，「三商炸雞」推出炸雞優惠方案，外帶6塊義式炸雞，即加贈6塊義式炸雞，現享買6送6優惠，原價780...

蝦皮購物「美食年貨節」1折年菜破盤價限量搶！「2.2購物節」接力登場

農曆新年將近，年節採買進入高峰，蝦皮購物即日起至1月29日推出「美食年貨節」，主打豪華年菜、人氣伴手禮優惠，下單累積點數...

悠遊卡可跨境支付！韓國旅遊掃悠遊付 最高回饋30％

悠遊卡公司從上個月22日與韓國跨境支付服務，根據統計，1月的日均交易額較上月成長超過60%，同時2月1日到28日，只要在...

桃園南門市場災後復原完工 2月這3天消費就送百元買菜金

桃園市南門市場去年11月發生大火，經市府全力推動重建，經發局今表示，市場攤、鋪位復原工程已於今日全數完成點交，42個攤、...

日系連鎖店竟比早餐店便宜！網讚牛肉蛋餅45元「吃到膩為止」

台灣的早餐店眾多，但近年物價高漲，不少民眾發現，走進傳統早餐店，隨手點個蛋餅、飲料，結帳金額往往直逼百元，也讓不少人開始尋找「高CP值」的新選擇。今(27)日就有網友在社群平台Threads分享，在連鎖日式牛丼品牌松屋吃到價格親民的早餐，引發熱烈討論。

全聯馬年福袋登場 挑戰通路大獎最高中獎率

全聯2026年春節推出馬年福袋，挑戰通路大獎最高中獎率！集結多項豐富獎項，於2月17日大年初一全聯、大全聯實體門市上午9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。