聽新聞
0:00 / 0:00
現省414元！三商炸雞「買6送6、二節翅10支99」 滿額再送煉乳銀絲卷
即日起至2月23日期間，「三商炸雞」推出炸雞優惠方案，外帶6塊義式炸雞，即加贈6塊義式炸雞，現享買6送6優惠，原價780元，優惠價366元；三商i美食會員憑會員點數，可再享會員特惠價356元。另外「檸檬脆皮二節翅」同步推出新春優惠，外帶10隻原價200元，優惠價99元，適合搭配義式炸雞一同享用。
此外，活動期間單筆滿499元，即可獲贈「煉乳銀絲卷」一份；外帶「玉米筍」原價79元，優惠價39元；外帶「煉乳銀絲卷」原價89元，優惠價49元。
必勝客針對新春到來，升級推出「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」，以鮑魚搭配厚實干貝，再鋪上酥炸軟殼蟹，最後淋上濃郁蟹黃醬汁，大比薩原價968元，享外帶買大送大／外送買大送小，PK APP外帶單點嚐鮮價499元。另外「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」也重新回歸市場，全台限量1,000份，優惠價1,888元，僅限APP預購。
同時必勝客也將烏魚子融入起司，推出「金饌烏魚子火山熔岩餅皮」，可以享受烏魚子與5種起司交織而成的濃郁鹹香，加購價249元，2月9日前可享早鳥優惠219元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言