新北2026年貨市集周末登場 滿300元可抽紅包千元年菜1元起標價

過年將至，不少民眾把握時間採買相關品項。新北市經發局表示，將於1月31日、2月1日上午11點至晚上7點，集結40家業者在中和四號公園舉辦「2026新北年貨市集」。

經發局表示，今年攤位種類多樣，包括年貨、伴手禮與節慶美食等，如阮的肉干的惡魔包肉干、楗康盒子的烏魚子醬及一口烏魚子、金豬貝果的平安吉祥造型貝果禮盒，以及新北嚴選得獎商貓頭鷹幸福的手工布作馬年紅包袋等。民眾於市集消費滿300元即可參加抽紅包活動，獎項包含市集購物金、市集好物、新北特色伴手禮，以及最大獎萬元年菜組。

經發局表示，活動現場除了集結各式特色商品外，更推出千元年菜1元起標活動，每日4場次，每場次拍賣25組新鮮海產，包括龍蝦組、鮑魚組、烏魚子組、白鯧及干貝組等，邀請民眾一起來為圍爐加菜。