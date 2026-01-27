蝦皮購物「美食年貨節」1折年菜破盤價限量搶！「2.2購物節」接力登場

農曆新年將近，年節採買進入高峰，蝦皮購物即日起至1月29日推出「美食年貨節」，主打豪華年菜、人氣伴手禮優惠，下單累積點數還有機會帶走價值46,000元的愛馬仕小馬吊飾、原價破萬元的金瑞利馬年金飾、Switch 2等百項限量豪禮。2月2日接力登場的「2.2購物節」，搭配「全站大免運」，讓消費者因應不同採買時機分次補貨更省運費。

蝦皮購物「美食年貨節」集結多款豪華年菜與名店伴手禮，祭出最低6折起。1月27日推出「佳佳幸福饗宴套餐組」、「老協珍經典烏參佛跳牆」及「逸湘齋蜜汁雙方」等豪華組合；1月28日推出「豐葵香瓜子量販包3kg」、「快車肉乾 厚薄雙拼肉乾禮盒」、「星球工坊財神爆到禮盒」、「M&M’S 開運麻將限定禮盒」等人氣伴手禮。活動期間消費滿額即可累積點數，排名最高者有機會獲得愛馬仕小馬吊飾、金瑞利馬年金飾、Switch 2等豪禮。1月29日更將迎來「1折年菜限量搶」，共有凌晨0點、中午12點、晚上8點三大時段，凌晨0點「南門市場逸湘齋絕世上海風華5菜組」限量優惠價252元、「良品開飯南門老廚佛跳牆」限量優惠價68元，晚上8點「大成食品小資圍爐組」限量優惠價179元。

接力登場的「2.2購物節」即日起至2月1日暖身開跑，2月2日正式登場。活動期間天天發放1,000元折100元紅包券，更針對夜間採買族群，於2月1日晚間至2月2日凌晨推出時段限時「滿499元折50元」夜貓券。此外，蝦皮購物亦精選多款熱銷爆品推出限時折扣，涵蓋伴手禮、民生物品與居家換新所需。

為助攻年前的即時採買，蝦皮購物全面啟動「全站大免運」，提供不同採買習慣的民眾最強物流後援，活動期間皆可享受便捷快速的配送體驗。今年1月蝦皮購物亦佈局台北捷運實體廣告，包含捷運車廂與中山站LED燈曝光，讓民眾線上線下都能直觀感受蝦皮購物「超WOW」的優惠力道。