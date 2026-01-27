悠遊卡可跨境支付！韓國旅遊掃悠遊付 最高回饋30％

悠遊卡公司從上個月22日與韓國跨境支付服務，根據統計，1月的日均交易額較上月成長超過60%，同時2月1日到28日，只要在韓國貼有TWQR標誌的特約店家使用悠遊付，並以悠遊付錢包或綁定銀行帳戶扣款，最高可達30％回饋。

悠遊卡公司表示，悠遊付韓國跨境支付服務在韓國上線滿一個月，累計近萬筆交易數，來自新會員使用悠遊付跨境服務的占比近30%。根據統計，主要消費場景集中於便利商店與大型免稅店，相關消費金額約占整體交易近8成。

悠遊卡公司說，從2月1日起至2月28日止，民眾於韓國貼有TWQR標誌的特約店家使用悠遊付，並以悠遊付錢包或綁定銀行帳戶扣款，即可享每筆18.5%悠遊付回饋金，活動期間同享免1.5%海外交易手續費，綁定元大銀行或彰化銀行帳戶扣款再加碼10%，最高可達30%回饋，限量回饋。

同時，合作通路涵蓋韓國超過36萬店據點，包括GS25、CU、7-ELEVEN、emart24等四大超商系統，樂天免稅店、大創、Ediya Coffee、A Twosome Place等人氣連鎖品牌，以及眾多餐飲、零售、生活消費據點。

另外，悠遊卡公司推出，民眾在韓國TWQR特約商店使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶消費任一筆，即可獲得10%樂天免稅店現金回饋券，憑券單筆滿1000元回饋100元，送完為止。