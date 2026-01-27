快訊

川普關稅常打自家人！WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

「超級水戰」故障慘卡軌道…2男童急比劃540求救手勢 義大世界回應

鄰居洗澡全被看光！他籲室內別裝「1物品」 過來人點頭：完全沒隱私

聽新聞
0:00 / 0:00

悠遊卡可跨境支付！韓國旅遊掃悠遊付 最高回饋30％

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾前往韓國旅遊或出差，只要打開悠遊付Easy Wallet App開啟付款碼，並將右上角所在國家切換至韓國，就能在特約商店直接以新台幣掃碼付款。圖／悠遊卡公司提供
民眾前往韓國旅遊或出差，只要打開悠遊付Easy Wallet App開啟付款碼，並將右上角所在國家切換至韓國，就能在特約商店直接以新台幣掃碼付款。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡公司從上個月22日與韓國跨境支付服務，根據統計，1月的日均交易額較上月成長超過60%，同時2月1日到28日，只要在韓國貼有TWQR標誌的特約店家使用悠遊付，並以悠遊付錢包或綁定銀行帳戶扣款，最高可達30％回饋。

悠遊卡公司表示，悠遊付韓國跨境支付服務在韓國上線滿一個月，累計近萬筆交易數，來自新會員使用悠遊付跨境服務的占比近30%。根據統計，主要消費場景集中於便利商店與大型免稅店，相關消費金額約占整體交易近8成。

悠遊卡公司說，從2月1日起至2月28日止，民眾於韓國貼有TWQR標誌的特約店家使用悠遊付，並以悠遊付錢包或綁定銀行帳戶扣款，即可享每筆18.5%悠遊付回饋金，活動期間同享免1.5%海外交易手續費，綁定元大銀行或彰化銀行帳戶扣款再加碼10%，最高可達30%回饋，限量回饋。

同時，合作通路涵蓋韓國超過36萬店據點，包括GS25、CU、7-ELEVEN、emart24等四大超商系統，樂天免稅店、大創、Ediya Coffee、A Twosome Place等人氣連鎖品牌，以及眾多餐飲、零售、生活消費據點。

另外，悠遊卡公司推出，民眾在韓國TWQR特約商店使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶消費任一筆，即可獲得10%樂天免稅店現金回饋券，憑券單筆滿1000元回饋100元，送完為止。

韓國 悠遊卡 帳戶

延伸閱讀

川普調升韓國關稅引討論 綠盼朝野攜手速審台美關稅

台美關稅協議在野黨將「嚴審」引焦慮 江啟臣：行政院趕快送文本

川普突調升南韓關稅 牛煦庭：項莊舞劍意在沛公

BTS魅力驚動墨西哥總統　薛恩鮑姆致函李在明

相關新聞

日系連鎖店竟比早餐店便宜！網讚牛肉蛋餅45元「吃到膩為止」

台灣的早餐店眾多，但近年物價高漲，不少民眾發現，走進傳統早餐店，隨手點個蛋餅、飲料，結帳金額往往直逼百元，也讓不少人開始尋找「高CP值」的新選擇。今(27)日就有網友在社群平台Threads分享，在連鎖日式牛丼品牌松屋吃到價格親民的早餐，引發熱烈討論。

蝦皮購物「美食年貨節」1折年菜破盤價限量搶！「2.2購物節」接力登場

農曆新年將近，年節採買進入高峰，蝦皮購物即日起至1月29日推出「美食年貨節」，主打豪華年菜、人氣伴手禮優惠，下單累積點數...

悠遊卡可跨境支付！韓國旅遊掃悠遊付 最高回饋30％

悠遊卡公司從上個月22日與韓國跨境支付服務，根據統計，1月的日均交易額較上月成長超過60%，同時2月1日到28日，只要在...

桃園南門市場災後復原完工 2月這3天消費就送百元買菜金

桃園市南門市場去年11月發生大火，經市府全力推動重建，經發局今表示，市場攤、鋪位復原工程已於今日全數完成點交，42個攤、...

全聯馬年福袋登場 挑戰通路大獎最高中獎率

全聯2026年春節推出馬年福袋，挑戰通路大獎最高中獎率！集結多項豐富獎項，於2月17日大年初一全聯、大全聯實體門市上午9...

世貿年貨大展明日登場 預約參觀送限量朝天宮加持福袋

農曆春節倒數計時，雙北最早開跑的室內年貨盛會「2026世貿年貨大展暨禮品贈品展」明日登場，一連4天在世貿1館展出。貿協表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。