桃園南門市場災後復原完工 2月這3天消費就送百元買菜金

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市南門市場攤位復原工程已於今日全數完成點交，為迎接重新營運，2月5日上午8點起將舉辦「開市大吉」集客活動，只要於2月5日、6日及10日消費即可兌換100元買菜金。圖／桃園市經發局提供
桃園市南門市場去年11月發生大火，經市府全力推動重建，經發局今表示，市場攤、鋪位復原工程已於今日全數完成點交，42個攤、鋪位均已交付攤商使用，為迎接南門市場重新營運，2月5日上午8點起也將舉辦「開市大吉」集客活動，只要於2月5日、6日及10日消費即可兌換100元買菜金。

經發局表示，南門市場攤位復原工程自去年12月27日進場施作，於今年1月20日至27日完成設置與點交作業，並同步調整施工圍籬範圍，南門市場將全面恢復開放，提供民眾安全、舒適且完善的購物環境，協助攤商穩定復業、重建市場機能。

經發局表示，除市場相關復原工程，亦同步完成市場周邊環境改善工程，包括重新劃設道路標線，完善交通動線配置，兼顧行人通行安全與攤商、民眾進出市場的便利性，同時針對文化街既有水溝進行改善，提升排水效能，降低積水風險，並加設路燈設備，強化夜間照明，提升周邊環境明亮度與行走安全，整體市容與使用品質均獲得顯著改善。

此外，考量周邊攤販的安置需求，市府新增19格臨時攤位，並採公開抽籤方式辦理，以確保程序公平透明，抽籤過程全程邀請政風人員到場監督與見證，相關作業已於1月16日截止受理報名、1月20日公告審查結果、1月22日召開攤位抽籤會議、1月26日辦理攤位選位會議，並預計於1月31日前完成簽約及搬遷作業，全程秉持公平、公正及公開原則辦理。

經發局表示，為迎接南門市場重新營運，將於2月5日上午8點起，在南門市場辦理「開市大吉」集客活動，並於2月5日、6日及10日發放買菜金，民眾於活動期間至市場消費，不限金額，憑商品實體即可兌換100元南門市場買菜金，數量有限，兌完為止，期盼透過連續活動吸引人潮回流，帶動市場整體買氣，支持在地攤商，買菜金兌換期限到2月13日。

