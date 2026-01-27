日系連鎖店竟比早餐店便宜！網讚牛肉蛋餅45元「吃到膩為止」
台灣的早餐店眾多，但近年物價高漲，不少民眾發現，走進傳統早餐店，隨手點個蛋餅、飲料，結帳金額往往直逼百元，也讓不少人開始尋找「高CP值」的新選擇。今（27）日就有網友在社群平台Threads分享，在連鎖日式牛丼品牌松屋吃到價格親民的早餐，引發熱烈討論。
該名網友發文直呼，「45塊的牛肉蛋餅，讚嘆松屋！我將成為松屋早餐的信徒，直到吃膩為止。」貼文曝光後，立刻吸引大量網友留言回應，不少人認為「45比早餐店便宜」，也有人驚訝直呼「松屋什麼時候有蛋餅」、「原來台灣松屋的競爭力是在早上嗎」。
也有網友分享吃法，「加購納豆做成納豆蛋餅，好吃」，甚至連松屋官方小編也現身留言「終於有人發現划算的蛋餅了」，並提醒民眾餐點可外帶，早餐販售時間為上午5點至11點。
根據松屋官網介紹，牛肉蛋餅為台灣限定商品，一份售價45元，主打松屋經典牛煮肉搭配Q軟蛋餅皮，是「台日友好的經典代表作」。此外，牛肉起司蛋餅一份55元，加入香濃起司增添風味，玉米起司蛋餅售價43元、泡菜豬燒肉蛋餅則為55元。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言