日系連鎖店竟比早餐店便宜！網讚牛肉蛋餅45元「吃到膩為止」

聯合新聞網／ 綜合報導
松屋官網介紹，牛肉蛋餅為台灣限定商品，一份售價45元。圖擷自松屋官網
松屋官網介紹，牛肉蛋餅為台灣限定商品，一份售價45元。圖擷自松屋官網

台灣的早餐店眾多，但近年物價高漲，不少民眾發現，走進傳統早餐店，隨手點個蛋餅、飲料，結帳金額往往直逼百元，也讓不少人開始尋找「高CP值」的新選擇。今（27）日就有網友在社群平台Threads分享，在連鎖日式牛丼品牌松屋吃到價格親民的早餐，引發熱烈討論。

該名網友發文直呼，「45塊的牛肉蛋餅，讚嘆松屋！我將成為松屋早餐的信徒，直到吃膩為止。」貼文曝光後，立刻吸引大量網友留言回應，不少人認為「45比早餐店便宜」，也有人驚訝直呼「松屋什麼時候有蛋餅」、「原來台灣松屋的競爭力是在早上嗎」。

也有網友分享吃法，「加購納豆做成納豆蛋餅，好吃」，甚至連松屋官方小編也現身留言「終於有人發現划算的蛋餅了」，並提醒民眾餐點可外帶，早餐販售時間為上午5點至11點。

根據松屋官網介紹，牛肉蛋餅為台灣限定商品，一份售價45元，主打松屋經典牛煮肉搭配Q軟蛋餅皮，是「台日友好的經典代表作」。此外，牛肉起司蛋餅一份55元，加入香濃起司增添風味，玉米起司蛋餅售價43元、泡菜豬燒肉蛋餅則為55元。

