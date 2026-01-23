快訊

全聯馬年福袋登場 挑戰通路大獎最高中獎率

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全聯馬年福袋登場、挑戰通路大獎最高中獎率。全聯／提供
全聯2026年春節推出福袋，挑戰通路大獎最高中獎率！集結多項豐富獎項，於2月17日大年初一全聯、大全聯實體門市上午9:00限量開賣，另，凡於全聯、大全聯實體門市單筆消費滿500元，即可有機會獲得限量「十全十美發財金」乙份，福袋完銷業績可望突破4,500萬元，預計將帶動春節大檔整體業績成長超過一成。

此外，過往深受粉絲喜愛的福利熊生肖偶袋，今年特別改為單獨販售馬年限定款偶袋限量8,000隻。

全聯表示，為了提高福袋中獎機率，主打福袋稀缺性，大幅降低福袋數量，使頭獎中獎機率提高為去年的1.6倍，力拚為零售通路中最高。此次福袋攜手美國戶外生活風格品牌「POLER」合作，推出馬年品牌福袋，有【福袋】、【福箱】兩種型式。最大獎祭出2台豪華夢幻車款，分別為市價約 367萬的PORSCHE Macan EV，以及 市價約190萬Mercedes-Benz GLA 180。

全聯2026馬年福袋攜手美國戶外生活風格品牌 POLER，推出3款結合機能與設計感的限量福袋，讓消費者過年試手氣的同時，也能把實用好物直接帶回家。開店必搶！「POLER經典保溫保冷袋組」，大容量袋身設計，內層具保冷機能，不論是年節採買、生鮮食材攜帶或戶外聚會都能派上用場，搭配同組手提大容量保溫保冷杯，滿足外出攜帶飲品需求。

喜愛戶外活動與大型採買的消費者，全聯推薦「POLER 4吋摺疊推車組」福箱內含四吋摺疊手推車與2個隨身手包摺疊椅，結構穩固、收納便利，無論是戶外露營、家庭聚會搬運物品，或年節返鄉採買都十分實用，成為馬年福袋系列中實用度最高的亮點商品，福箱售價只要900元即可入手，限量只有1萬個，每一款含2組抽獎序號，買越多中獎機會越高。

全聯馬年福袋登場 挑戰通路大獎最高中獎率

全聯2026年春節推出馬年福袋，挑戰通路大獎最高中獎率！集結多項豐富獎項，於2月17日大年初一全聯、大全聯實體門市上午9...

