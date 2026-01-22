世貿年貨大展明日登場 預約參觀送限量朝天宮加持福袋

農曆春節倒數計時，雙北最早開跑的室內年貨盛會「2026世貿年貨大展暨禮品贈品展」明日登場，一連4天在世貿1館展出。貿協表示，今年規模再創新高，使用近千格攤位、超過500家廠商參展，較去年攤位數成長約3成，一站滿足民眾年菜、伴手禮及居家年節布置需求。

今年同樣請來雲林北港朝天宮媽祖鑾座北上駐駕，貿協董事長黃志芳、北港朝天宮董事長蔡咏鍀擔任主祭官，向媽祖祈求馬年順心平安。貿協今年也繼續邀集包含障礙者權益促進會、台灣扶愛會等12家公益團體進駐公益專區，涵蓋身心障礙與弱勢家庭服務單位，展售咖啡禮盒、手作點心及生活小物，鼓勵民眾「買年貨也做公益」。

世貿年貨大街在年貨專區主打「一次備齊圍爐桌與送禮清單」，彙集老四川、築地一番鮮、黎記等品牌年菜，現場推出多款年菜試吃，讓民眾先品嚐再下單更安心。

「年貨一條街」則網羅凱亞、巧安果物等人氣品牌，帶來各式果乾與零食禮盒，無論自用或送禮都相當適合。「異國及日韓美食區」則集結韓味不二、靜鐵超市、義大利 BRUSA 等品牌，端出多款異國料理與精緻伴手禮，並結合越南、馬來西亞等國家館以及北港、花蓮、金門、澎湖、馬祖等地方美食，讓民眾一趟展覽就能吃遍各地年味。

今年也加碼多項現場活動，包括「旺年投壺比賽」、「新年用好油健康講座」、「開運蘿蔔糕創意料理教學」等；並特別邀請吉品海鮮餐廳主廚親自登台示範年菜料理，讓民眾一邊學做菜、一邊試吃，順勢將喜歡的年菜與食材帶回家。

貿協表示，即日起到官網提前預約參觀，加碼抽獎佛跳牆，完成任務送限量「金喜燙金紅包」，還能參加滿額抽獎活動，有機會把總值10萬元的知名百貨禮券帶回家。還有限量「朝天宮加持早鳥開運福袋」，展前完成預約，展期間每日前200名於早上10時準時報到即可領取。