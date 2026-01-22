2人「生日日期」任1數字相同 王品牛排「炙燒鮑魚鮮蝦」限期免費吃

迎接西洋情人節與農曆新年雙節慶到來，也適逢台灣經典牛排代表「王品牛排」33周年，品牌以「經典・銘心」為題，全新推出「帶骨牛排系列」雙人套餐。為相聚時光增添好運，即日起至2月28日，同桌兩人生日日期有任一數字相同，內用兩客套餐，即款待「炙燒鮑魚鮮蝦佐海鮮醬」1份。

王品牛排推出3款全新雙人牛排主餐，包括「經典牛小排、嫩煎菲力、柚香鮭魚（1,890元/人）」、「澳洲穀飼厚切戰斧牛排 36盎司（1,990元/人）」、「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦（2,190/人）」。

「經典牛小排、嫩煎菲力、柚香鮭魚」將經典牛小排以20多種辛香料與蔬菜香材，淬煉優雅風味，炙烤封香緊鎖飽滿肉汁，搭佐煎炙外酥內嫩的菲力牛排，以及香甜細緻的鮭魚，成就口感層次滿足又迷人的盛宴。

「澳洲穀飼厚切戰斧牛排 36盎司」將份量重達36oz的戰斧牛排，歷經高溫炙烤與烈焰儀式展演，外層酥香、內裡多汁，搭配奶油蘆筍、香甜蘑菇的大地滋味，以及煙燻番茄橄欖醬佐餐，層層堆疊，成就深邃的味覺層次。

「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦」在桌邊以白蘭地烈焰封香經典王品牛小排，封存香甜飽滿肉汁，佐以整隻龍蝦，金黃柔軟的焗烤起司，包覆彈牙與甜美，劇場般的儀式感，為難得時刻，演出最盛大的難忘場景。

此外亦同步推出單人份「250°C 極炙牛小排」，將牛小排與高溫炙鐵一同呈上，由饕客自行炙烤喜好的熟度，體驗牛排滋滋作響的美妙樂章。「煙燻鮭魚花園沙拉」也是新菜，煙燻鮭魚如一朵盛開的玫瑰，綻放在柔嫩的奶油萵苣、爽脆的紅捲鬚與綠火焰生菜，佐以凱撒醬與現刨起司，清新中帶有細緻鹹香，優雅開啟餐桌序曲。

甜點也是此次菜單更新重點。「黑金半熟巴斯克乳酪」外層閃耀琥珀色澤與濃郁半熟內餡，口感濃郁溫潤、「檸檬・酸甜圓舞曲」擬態一顆檸檬，清新酸甜為味蕾帶來輕盈平衡，也推出雙人份甜點「桌邊現作提拉米蘇」，手指餅乾浸潤現煮濃縮咖啡，搭配絲絨般口感的馬斯卡彭，綿滑細緻、苦甜平衡，為雙人盛宴更增添浪漫。

為讓慶祝更具難得且難忘的意義，「王品牛排」特別為生日壽星、結婚週年訂製專屬祝福橋段：以「永生花玻璃球」揭開餐期序幕，並獻上「慶生蛋糕禮物盒」、「相片拿鐵」，再餽贈「相片卡」、「結婚週年玫瑰花禮」收藏回憶。 250°C 極炙牛小排。圖／王品集團提供 「澳洲穀飼厚切戰斧牛排 36盎司」1,990元/人。圖／王品集團提供 慶祝永生花玻璃球&慶生蛋糕禮物盒。圖／王品集團提供 檸檬・酸甜圓舞曲。圖／王品集團提供 黑金半熟巴斯克乳酪。圖／王品集團提供 煙燻鮭魚花園沙拉。圖／王品集團提供 桌邊現作提拉米蘇。圖／王品集團提供 「經典牛小排、嫩煎菲力、柚香鮭魚」1,890元/人。圖／王品集團提供