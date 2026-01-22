雄獅推限時飛神戶 6,999元天天快閃開搶

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
雄獅日韓航線下殺大阪7折、神戶6,999快閃。業者／提供
搶好康，動作要快，搶攻2026上半年旅遊商機，雄獅旅遊宣布與長榮航空聯手推出機票限時優惠，活動期間1月26日起至1月31日下單機票再贈送eSIM。

鎖定1月26日至6月30日 出發檔期，日本神戶來回機票搶購價僅6,999元起（約原價6折），美西、東北亞及東南亞等熱門航點亦享有7 折起優惠。

此外，雄獅 APP 與中國信託信用卡亦推出專屬回饋，最高可折抵1,000元，為旅客省下可觀旅費。

針對國人最愛的東北亞旅遊，首推「超殺快閃」活動，日本神戶航線每日限量釋出優惠機位，來回含稅價僅$6,999，相當於原價6 折，是前往關西地區旅遊的高 CP 值新選擇；大阪航線祭出最優7折價；東京、沖繩、札幌、仙台、首爾、釜山等熱門城市享有8折起。

活動期間內購買日本線機票，再加碼「天天抽免費日本當地遊」，讓旅客不僅省機票，還能豐富當地行程體驗。除了日韓航線外，東南亞全線、美西航線包括洛杉磯、舊金山、西雅圖也全面同步優惠，最低至少8折起，滿足不同族群的旅遊需求。

為回饋消費者，雄獅旅遊更祭出第二重優惠，天天登入雄獅 APP，即可領取專屬長榮航空800元折扣碼；或搭配中國信託信用卡購買長榮機票，限定加碼折扣碼，最高折$1,000。

雄獅推搭長榮到美西最低8折。雄獅／提供
長榮航空 機票 旅遊 雄獅 神戶

日幣一直跌就想搶？旅遊達人直言「1類人免換」2招輕鬆補回匯差

日圓近期持續走貶，匯率一度跌至近一年半低點，引發不少民眾關注是否該趁「甜甜價」提前兌換日幣，為明年日本旅遊做準備。對此，日本旅遊達人林氏璧指出，若只是偶爾赴日旅遊一次，其實不必急著先換日幣，因為實際匯差影響有限。

全聯、大全聯限時激省優惠 白蘿蔔19元、蔬菜任選2包38元搶救荷包

近期蔬菜價格高高低低波動劇烈，民眾買菜明顯有感，全聯再度出手，成為消費者對抗高物價的救星。繼上周高麗菜特價1顆19元驚喜...

好市多開賣HOKA跑鞋！輕軟又防水 比官網便宜近800元

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多新上架「法國專業跑鞋HOKA」，售價4699元，對比官網便宜近800元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

乞丐超人新天堂！唐吉訶德「貼標時間」曝光 網狂讚：比i珍食還划算

對於精打細算的小資族來說，超商的「i珍食」或「友善時光」折扣是解決三餐的好夥伴。不過，近日有網友發現，只要抓準特定時段前往，「唐吉訶德（DON DON DONKI）」就能在生鮮熟食區發現令人驚喜的「新世界」。

麥當勞「麥克鷄塊、大薯」買1送1！漢堡王「捲捲德腸堡」天天買得到

115年大學學測將於本週末登場，麥當勞為學測考生應援，1月16日針對麥當勞APP推出限時優惠，提供「4塊麥克鷄塊（原味）...

