雄獅推限時飛神戶 6,999元天天快閃開搶

搶好康，動作要快，搶攻2026上半年旅遊商機，雄獅旅遊宣布與長榮航空聯手推出機票限時優惠，活動期間1月26日起至1月31日下單機票再贈送eSIM。

鎖定1月26日至6月30日 出發檔期，日本神戶來回機票搶購價僅6,999元起（約原價6折），美西、東北亞及東南亞等熱門航點亦享有7 折起優惠。

此外，雄獅 APP 與中國信託信用卡亦推出專屬回饋，最高可折抵1,000元，為旅客省下可觀旅費。

針對國人最愛的東北亞旅遊，首推「超殺快閃」活動，日本神戶航線每日限量釋出優惠機位，來回含稅價僅$6,999，相當於原價6 折，是前往關西地區旅遊的高 CP 值新選擇；大阪航線祭出最優7折價；東京、沖繩、札幌、仙台、首爾、釜山等熱門城市享有8折起。

活動期間內購買日本線機票，再加碼「天天抽免費日本當地遊」，讓旅客不僅省機票，還能豐富當地行程體驗。除了日韓航線外，東南亞全線、美西航線包括洛杉磯、舊金山、西雅圖也全面同步優惠，最低至少8折起，滿足不同族群的旅遊需求。

為回饋消費者，雄獅旅遊更祭出第二重優惠，天天登入雄獅 APP，即可領取專屬長榮航空800元折扣碼；或搭配中國信託信用卡購買長榮機票，限定加碼折扣碼，最高折$1,000。 雄獅推搭長榮到美西最低8折。雄獅／提供