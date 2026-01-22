日幣一直跌就想搶？旅遊達人直言「1類人免換」2招輕鬆補回匯差

日圓近期持續走貶，匯率一度跌至近一年半低點，引發不少民眾關注是否該趁「甜甜價」提前兌換日幣，為明年日本旅遊做準備。對此，日本旅遊達人林氏璧指出，若只是偶爾赴日旅遊一次，其實不必急著先換日幣，因為實際匯差影響有限。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」分享，有讀者詢問明年計畫前往日本旅遊，是否應現在就先買日幣。他直言，若非經常往返日本的旅客，大可不必特別操作匯率，因為就算日圓再貶，對單次旅遊的實際支出影響並不大。

他進一步以五天四夜行程舉例，假設準備現金20萬日圓，目前匯率約0.2，若明年匯率跌至第一次東京奧運時的0.1964，換算新台幣約僅差720元，差距約1.8%；即使匯率跌到明治維新大政奉還時期的0.1867，匯差也僅約2,660元、6.65%。林氏璧認為，選擇回饋較高的信用卡，並搭配優惠券使用，便足以彌補這樣的匯差。

林氏璧也提醒，偶爾去一次日本，其實不需要兌換太多日幣，多數消費都可使用信用卡，換多了反而未必用得完。像是開立日幣帳戶、使用雙幣卡、或隨手替Suica交通卡儲值，較適合經常往返日本、把日本當「走廚房」的人。他直言，一般旅客不必因新聞不斷報導「日幣甜甜價」就衝動換匯，「除非是準備在日本買房、支付頭期款，否則真的和你無關。」