好市多開賣HOKA跑鞋！輕軟又防水 比官網便宜近800元

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多新上架「法國專業跑鞋HOKA」，售價4699元，對比官網便宜近800元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期好市多也開賣法國專業跑鞋品牌HOKA的「CLIFTON 9 GTX男運動鞋」，商品為GORE-TEX防水鞋面，結合工程針織網布，達到透氣與防潑水，鞋底則採用耐磨橡膠設計，售價4699元，對比官網售價5480元，便宜了近800元。

貼文一出後，不少網友都表示「比起其他GTX鞋款確實輕很多也軟很多，穿上底也是滿舒服的，需要防水鞋帶了一雙」、「HOKA的鞋真的好穿，盤不盤見仁見智，HOKA就是這個價位，有GTX我覺得還行」、「專櫃比也沒有比較便宜，不過支撐確實很好的一雙鞋」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「去日本買直接打8折」、「還是日本買比較便宜」、「這都多久以前的商品了，清庫存概念」、「都要出清庫存了，還捨不得降價」、「好醜，這價格直接跳過」、「今天新莊有看到，但價格不夠優」。