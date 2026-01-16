快訊

乞丐超人新天堂！唐吉訶德「貼標時間」曝光 網狂讚：比i珍食還划算

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享晚上逛唐吉訶德時，便當、壽司等商品價格大降，成為小資族省錢的新選擇。示意圖／ingiage
網友分享晚上逛唐吉訶德時，便當、壽司等商品價格大降，成為小資族省錢的新選擇。示意圖／ingiage

對於精打細算的小資族來說，超商的「i珍食」或「友善時光」折扣是解決三餐的好夥伴。不過，近日有網友發現，只要抓準特定時段前往，「唐吉訶德（DON DON DONKI）」就能在生鮮熟食區發現令人驚喜的新世界。

一名網友在Threads上發文透露，晚上11點逛唐吉訶德生鮮區，發現架上貼滿了折扣貼紙，肉品、壽司、熟食便當通通大降價，讓他直呼發現新世界，甚至一次狂掃三個便當回家。貼文一出，立刻引發眾多「乞丐超人」共鳴，紛紛留言分享自己的戰績：「上次買了70元的漢堡排，雖然口味普通但這價格吃得很開心」、「生魚片壽司區真的必逛，打折後超級便宜」。

除了西門店，其他分店的折扣時段也各有千秋。內行網友指出，忠孝新生店大約晚上8點開始貼標，南港店的折扣幅度似乎更大，有時甚至能下殺至5折。高雄大立店也不遑多讓，臉書粉專「阿捷的打飯班」曾分享平日下班後約6點多，熟食區就會開始出現30% OFF（7折）的貼紙，原價99元的麻婆豆腐炸雞丼瞬間變成79元銅板價。

不僅熟食區有優惠，唐吉訶德的「即期良品區」更是挖寶好去處。許多雖然標示為即期，但距離賞味期限往往還有一個月左右，價格卻能下殺至10元、20元，像是知名的日本零食、泡麵、甚至調味料都能用超低價入手。有網友就曾以150多元掃光效期快到的「薯條三兄弟」，直呼比在日本買還便宜。

不過，想要撿便宜也得碰運氣。有網友表示，「每次去都剛好被掃光」、「太晚去只剩空櫃子」，也有人提醒生鮮食品最好當天吃完，以免為了省錢吃壞肚子。儘管如此，唐吉訶德的夜間折扣依然成為許多小資族下班後的小確幸，甚至被譽為繼超商之後的「乞丐超人新天堂」。

唐吉訶德 超市 友善時光 i珍食 即期品

