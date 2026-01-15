採買年貨「嗶」起來！雙北9大傳統市場用悠遊付最高享10%回饋
農曆新年腳步逼近，家家戶戶陸續展開年貨採買。為鼓勵民眾走進傳統市場，同時升級採買支付便利性，悠遊卡公司今年再攜手雙北9大指定市場，推出「市場辦年貨」迎新春活動，即日起至2月16日止，民眾於活動市場使用悠遊付消費，免登錄即可享單筆消費滿200元最高10%回饋金，讓年貨採買更便利、回饋更有感。
本次活動涵蓋臺北市南門市場、成功市場、士東市場、北投市場、東三水街市場、新富市場，以及新北市五股市場、泰山市場與今年新加入的黃石市場。活動期間，民眾於指定市場的合作店家以悠遊付扣款結帳，單筆消費滿200元即可獲得7%回饋金，每人回饋上限200元，數量有限、送完為止。此外，活動還可與「月級挑戰筆筆最高回饋3%」疊加，最高可享10%回饋，為年節採買再添誘因。
其中，位於新北市府中生活圈核心的黃石市場首度納入悠遊付指定市場，鄰近捷運府中站，交通便利，是在地居民日常採買與年節備貨的重要據點。市場內集結生鮮肉品、南北貨、年節零嘴與多樣熟食小吃，年味十足、選擇豐富，向來是不少家庭辦年貨的首選，如今搭配悠遊付回饋機制，讓消費更輕鬆。
