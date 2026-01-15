囤貨好過年！好市多星巴克、西雅圖咖啡價格下殺「貨架被搬空兩層」

再過一個月就是農曆新年了，不少人也開始準備年節補貨，看看最近有什麼東西好買。近日有網友於臉書社團「好市多商品資訊分享」po出星巴克咖啡、西雅圖二合一咖啡及汰漬洗衣精的優惠價格，引起不少網友們熱議。

原po表示，愈接近過年至好市多採買的民眾真的愈多，特價商品被搶購的速度也比平常快。例如星巴克咖啡豆，999-200=799，「看起來貨架已經被搬空了兩層」；西雅圖二合一，689-140=549，「方便好喝，冬天冷的時候直接沖一杯還滿爽的，特價之後單包換算下來價格真的便宜」。

另外，汰漬洗衣精，615-125=490，「很大一罐、也洗得頗乾淨」，可能是過年要大掃除所以很多人買的緣故。原po觀察好市多目前還有許多優惠的品項，但最近賣場人潮不少，她只拿了需要的就快閃了，有需要的民眾可以在檔期結束前趕快來補貨。

貼文一出，網友們也紛紛回應，「咖啡好便宜喔，感覺可以都買，豆子應該囤一段時間也沒問題？」、「星巴克這款咖啡豆是真的不錯，其實單喝我覺得也可以，味道很均衡」、「感謝分享，想找個平日晚上去，人應該比較少？」、「我還是習慣過年前採購完，不然過年人潮很多」。

還有人表示，「現在好市多也有很多那種水果禮盒，我這次打算去那邊買新年禮盒」、「二合一真的好便宜，我都買來放辦公室」、「這個洗衣精好用嗎？便宜好多」、「今天才扛了一罐洗衣精回來，準備洗各種被單、陳年衣服」。