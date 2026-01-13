優惠機票最後一天！遊日達人曝：東京、北海道「香噴噴價格」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊日本達人林氏璧分享，13日是最後一天可訂到全日空超優惠機票。示意圖／ingimage
許多台灣人瘋日本旅行，常常刷機票、匯率。最近遊日達人林氏璧分享，全日空（ANA）促銷活動今（13）日是最後一天，而且「現在不訂真的會後悔」，還分享了挑便宜機票的攻略，像是用「多段行程」來操作，可以先飛東京再飛北海道，這樣就可以有「香噴噴12000羽田進出，爽玩東京北海道」。

林氏璧在臉書提醒「全日空促銷今天最後一天喔！出發日:4/1-9/30」，林氏璧整理重點，從松山到羽田不到1萬2千元的機票還是有，但是一直在減少中，可能很快就沒了。林氏璧也分享，他週六訂完一張「前後都中停東京，中間飛北海道」的機票，總價只要1萬2千元。

而要訂哪些日期最划算呢？林氏璧分析，現在便宜機票變少，建議先找「東京來回」，日期是7月13日至7月28日最便宜。而且如果在東京，7月25日可以看隅田川花火大會，若不想要去東京，也可以用多段行程飛北海道，中間可以去看薰衣草，同樣可以多段行程飛到其他機場。

文末，林氏璧推坑大家「這樣香噴噴的12000元羽田機場進出，爽玩東京北海道的機票，此時還有。錯過不知道下次是何時！來吧，手滑就是在這種時候啦」。

文章曝光後，網友大讚「謝謝分享，我這週日也訂了7月初的機票，想去看花田，第一次自助帶媽媽去東京、函館跟札幌，接下來要研究東京交通大魔王了」、「我還在癡等飛大阪的優惠機票」、「太晚去就是看別人收割便宜機票」。

