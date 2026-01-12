博客來「黃金月」開跑！年菜、開運黃金下殺6折起 滿額抽黃金金片

瞄準農曆新年買氣，博客來自即日起至1月31日推出「黃金月-你的金色主場」，主打過年新品、禮盒、招財好運商品和冬季保暖必備品等「九大單元」，參展商品下殺6折起，滿足送禮、採購、討吉利等新年需求，活動期間再加碼「天天領E-Coupon」、「週末發發點」、「滿萬送千」、「滿額抽黃金」四重回饋，與多家銀行、多種支付最高11%回饋，預期掀起年前一波採購熱潮。

博客來觀察，年節相關商品以「開運、實用、具設計感」為消費關鍵字，其中，紅包袋、春聯、馬年造型小物最受歡迎，同時帶動居家佈置、收納與斷捨離相關商品買氣，設計師款式或可愛IP買氣尤為亮眼，博客來今年特別推出獨家限定款「閱見豐收紅包袋組、春聯組」，為大家送上閱讀與生活的美好祝福。

國際黃金價屢創新高，博客來站上黃金銷售熱度也持續升溫，據統計顯示，2025年黃金買氣較2024年成長一成，因應年節需求，今年首次特別規劃「金運全開」單元，囊括水晶、金條、金飾，熱門商品如點睛品Charme Mini財寶滿袋-黃金串珠、今生金飾童心小馬飛墜-黃金墜飾，成為新年開運首選。

根據市調統計，農曆春節相關消費商機高達2,500億元，尤其年菜商機60億元成為電商開春必搶市場。農曆新年倒數，年菜買氣旺盛，呼應小家庭趨勢，博客來觀察到，以「選擇多元、CP值高、方便加熱」的組合為主，商品以「3到5道菜」組合最受歡迎，單元「年節金牌菜」中最受青睞組合包含海霸王經典榮華富貴年菜5件組特價1,999元、錦霞樓年菜3件組(米糕+佛跳牆+冰糖豬腳)特價3498元，一次即可備齊圍爐年菜。

除年菜開運商品外，博客來黃金月同步推出「每日24h金光選購」單元，每日精選一品熱銷爆款，超殺6折起、24小時接力登場；「VIP私藏禮遇」為回饋長期支持的忠實會員，針對白鑽會員推出特談限量商品與深度折扣；「黃金書庫 新書搶讀」掌握新書先機，嚴選2025年末至2026年最受注目的新書；「年終犒賞」網羅高單價3C家電、國際精品與深度自我提升書單，年終自我回饋；「送禮金典」精緻禮盒、品味選物，親友歡聚或商務往來送禮熱門清單；「冬日金色暖流」涵蓋保暖、質感、療育專區，精選居家保暖用品、滋潤護膚品及暖心鍋物料理包；在「好運預熱中」掌握2026年運勢，匯集生肖運程、塔羅占星書籍與開運擺飾，精準布局新的一年。

博客來黃金月活動期間，優惠全面升級。「天天領E-Coupon」於1月12日到1月16日天天領最高領300元E-Coupon、「週末發發點」1月9日到1月11日與1月23日到1月25日期間每日再領100元E-Coupon和單筆滿2000元登記送88點限量OPENPOINT，此外，「滿萬送千」滿萬元登記就送限量1000元E-Coupon，還有「滿額抽黃金」累積兩筆單筆千元訂單，就能把限量黃金金片抽回家！博客來會員日加碼回饋，全站分級會員滿1,200元再88折起，滿額再送最高300元E-Coupon和2% OPENPOINT(每人上限200點)，搭配多種支付管道高額回饋，包含uniopen聯名卡統一企業集團消費最高回饋11%、台新銀行Richart卡數趣刷最高3.3%回饋、icash Pay1月7日-1月8日、1月17日-1月19日、1月27日-1月28日單筆滿2500元送100點OPENPOINT(限量)、悠遊付1月1日-1月31日單筆滿千回饋10%(限量)，結合活動回饋、限量抽獎、支付回饋，三段優惠一次疊滿，讓消費者在歲末年初，買到最物超所值的好物。