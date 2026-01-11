新返利平台「返多多」上線！攜手三大支付享購物10%回饋 再抽iPhone 17

綠界科技攜手旗下綠界大數據推出的CashBack返多多平台正式上線，並結合一卡通iPASS MONEY、街口支付、Pi拍錢包三大支付平台，以及零售整合解決方案SHOPLINE，共同啟動台灣首個「跨流量返利聯盟」。對消費者而言，這不僅是一個全新的購物平台，更是一種「用原本熟悉的支付App，就能輕鬆多拿回饋」的全新消費體驗。

透過CashBack返多多，消費者不必改變原有的支付習慣，只要在常用的支付App中點擊「CashBack返多多」入口，即可直接前往平台選購商品。從日常通勤繳費、生活消費到電商購物，整個流程都在熟悉的介面中完成，返利自動累積，無需輸入優惠碼、也不必額外操作，讓省錢變得更直覺。

為慶祝平台正式上線，CashBack返多多同步推出多項限時好康。即日起完成註冊並完成首筆訂單，即可獲得全家中杯美式咖啡；活動期間還加碼推出週週抽iPhone 17與全額免單等獎項，讓消費者在日常購物中，也能享有抽大獎的驚喜感。此外，平台活動返利最低10%起，實際回饋看得見、拿得到。

其中，iPASS MONEY用戶更享有專屬回饋優惠。即日起至1月31日止，使用iPASS MONEY APP完成支付，即可享有10%現金回饋，首筆消費完成結帳，還有機會獲得最高30,000元整單免費回饋。用戶只需在iPASS MONEY APP首頁點擊「CashBack返多多」，完成同意並註冊後即可開始消費，所有返利金將直接回饋至iPASS MONEY帳戶，無須提領，直接成為生活錢包中的可用金額。

對消費者而言，CashBack返多多最大的優勢在於「跨平台整合」。不論是使用哪一個行動支付，只要透過返多多完成購物，都能享有一致且透明的返利機制，避免過去在不同平台間比價、找優惠的繁瑣流程，讓消費更有效率。

隨著返利聯盟正式啟動，CashBack返多多也預告，未來將持續擴大合作夥伴，包含悠遊付、KKday與東森消費聯盟等，導入更多支付、零售與服務場景，讓消費者在更多生活情境中，都能輕鬆累積回饋。 iPASS MONEY APP攜手「CashBack返多多」打造支付導流新選擇。圖／一卡通提供