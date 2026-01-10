好市多1款「神級保濕乳霜」限時特價！會員驚喜搬貨：全年必備
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現舒特膚的潤膚霜正在特價，一大罐只要329元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多發現「舒特膚長效潤膚霜」正在特價，因天氣寒冷，皮膚非常乾燥，平常洗完澡後都會立刻擦霜類保養品，鎖住肌膚水分，連比較乾燥的手肘、腳後跟，擦個2、3天就會明顯改善，一罐550公克原價429元，限時特價329元。
貼文一出後，不少用過的網友都大推，紛紛表示「洗澡後必擦，用量沒在省，非常保濕，而且對敏感肌友善」、「這罐真的好用，不黏膩又保濕」、「真的好用，去年冬天小腿都脫皮，擦了之後就改善，上次特價已補貨」、「每卡限購4瓶，我還請朋友再幫我買4瓶，全年必備」、「這是我最愛用的乳霜，也擦最多的品牌，我一個冬天可以擦掉3~4瓶左右」、「很好用，我用很多年了，沒擦別的，一年四季都擦這，保養品真省很大」。
此外，也有部分網友回應「這罐平常就會買，打折一定要囤貨」、「昨天去看到還有很多庫存，幾乎人手一罐」、「外面買不到329這種價格吧，也太便宜了」、「329 真的太可以了吧！今晚立刻去買」。
