200元就抽獎！台北有購嗨破20億 再抽美國來回機票

台北市「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，只要滿200元即可參加抽獎，商業處表示，目前總消費量破20億元，已抽出美國來回雙人機票組，更評估活動截止的3月8日前，有望突破30億元，可再參與第三組抽獎，邀請民眾前來消費。

商業處表示，「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，只要累積10億元即可抽美國雙人來回機票，累計已突破20億元，因此在7日推出加碼第二組第二組抽獎。更觀察到近期台股走高，消費者信心穩定提升，帶動休閒消費持續成長，有望突破第三組。

商業處表示，緊接著月月抽部分，也在1月15日前消費結算，只要完成發票登錄，即可參加抽獎，再多一次機會將水漲船高的台積電股票到手。

商業處說，禮物包含OSIM 腿部按摩機、水美溫泉會館雙人住宿券及台北市精品咖啡金杯獎禮盒等豐富好禮。從放鬆身心、提升生活質感到實質回饋一次到位。

商業處說，活動即日起到今年3月8日止，只要在台北市任一店家單筆消費滿200元，即可獲得1組抽獎序號；若在「友好特店」消費，還能享有雙倍抽獎機會。最後的總抽獎會到1千萬元現金大紅包，Tesla Model Y、Switch 2、PS5等人氣獎項。