台灣虎航第4波開賣！飛日本1599元起 今天上午10時購票

台灣虎航宣布，2026夏季航班第4波開賣。「日本航線再解鎖」，單程未稅1599元起，銷售期間自今天上午10時至明晚11時59分，旅遊期間自3月29日至10月24日，去高知慢旅看山海秘境，或到東北秋田、福島踩點自然美景，來大分遊藝輕旅，或倘徉在石垣島的夏日藍海裡，不妨預約日本夏旅。

台灣虎航第4波飛日本，台北-石垣島單程未稅1599元起、台北-大分1799元起、台北-高知1799元起、台北-鳥取1799元起、台北-秋田2099元起、台北-福島2099元起，以上價格為單程未稅，開賣航線及時刻表依台灣虎航官網公告為準。